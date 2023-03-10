Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и поздравил его с переизбранием на пост главы КНР

Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и поздравил его с переизбранием

Си Цзиньпин (Фото: Kevin Frayer / Getty Images)

Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина в связи с переизбранием на должность председателя Китайской Народной Республики (КНР), дважды назвав его «дорогим другом». Текст президентской телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Си Цзиньпин, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю вашего переизбрания на пост председателя Китайской Народной Республики», — говорится в телеграмме.

В телеграмме также говорится, что переизбрание Си Цзиньпина на должность главы КНР говорит о «широкой поддержке» его курса и о признании его заслуг. Москва же высоко ценит личный вклад главы КНР «в упрочение отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» между странами и рассчитывает на то, что будет и дальше координировать с Пекином работу по международной повестке, говорится в тексте документа.

«Искренне желаю Вам, дорогой друг, новых успехов в государственной деятельности на благо дружественного китайского народа, а также крепкого здоровья и благополучия», — заключил президент.

Депутаты всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 10 марта переизбрали Си Цзиньпина главой КНР. Он стал первым в истории страны председателем, утвержденным на третий пятилетний срок: первый раз главой КНР его избрали в 2013 году.

Также Си Цзиньпина переизбрали на пост председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР. В голосовании участвовали 2952 человека, решение было принято единогласно.