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Политика ,  
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Путин описал отношения с КНР словами «русский с китайцем — братья навек»

Путин в Пекине вспомнил строки «русский с китайцем — братья навек» из песни 1949 года и выразил уверенность, что страны продолжат укреплять отношения в подобном ключе
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Российский президент Владимир Путин описал отношения России и Китая фразой «русский с китайцем — братья навек» из песни 1949 года, выступая перед концертом, посвященным 75-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином и открытию перекрестных годов культуры.

«В известной песне того времени — 75 лет назад, она часто исполняется и в наше [время] — есть фраза, ставшая крылатой: «Русский с китайцем — братья навек». Уверен, именно в таком братском духе мы продолжим укреплять гармоничное российско-китайское партнерство», — сказал Путин.

Песня «Москва — Пекин» была написана в 1949 году на фоне создания Китайской Народной Республики и визита лидера КНР в Москву Мао Дзэдуна. Композитор Вано Мурадели увидел стихи Михаила Вершинина в одном из журналов и положил на музыку в ритме марша. В песне была строчка «Сталин и Мао слушают нас», однако при Никите Хрущеве ее убрали из текста.

Путин находится в Пекине с первым зарубежным визитом после инаугурации. Он объяснил свой выбор в том числе тем, что китайский лидер Си Цзиньпин после переизбрания в марте 2023 года в качестве первого визита выбрал Москву. Главы стран отметили, что отношения между Россией и Китаем стали образцом отношений государств-соседей. Отмечалось, что Москва первой признала КНР.

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