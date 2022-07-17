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WSJ узнала о требовании Абрамовича к ЕС на $1 млн из-за санкций

По данным издания, Абрамович требует, чтобы власти ЕС заплатили эту сумму в его благотворительный фонд. Бизнесмен считает, что Евросоюз должен защищать его нарушенные санкциями права, так как он является гражданином Португалии
Роман Абрамович
Роман Абрамович (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Бизнесмен Роман Абрамович в своем иске против Совета ЕС потребовал у Брюсселя внести $1 млн в созданный им после продажи футбольного клуба «Челси» благотворительный фонд, пишет The Wall Street Journal.

Бизнесмен хочет компенсации ущерба из-за введенных Евросоюзом против него санкций. По мнению Абрамовича, ограничения нарушают его основные права, которые ЕС должен защищать, так как он является гражданином Португалии.

В свою очередь бизнесмен Алишер Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова в иске к ЕС оспорили утверждения о том, что они предоставляли помощь для проведения спецоперации на Украине. Они потребовали $20 тыс. на покрытие судебных издержек.

По данным газеты, Усманов просил ускорить производство по иску, так как из-за санкций он уже не смог заключить несколько сделок, а трем из принадлежащих ему компаний грозит банкротство, но в июне суд отклонил это ходатайство.

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Роман Абрамович

Абрамович и Усманов оспорили решение ЕС ввести против них санкции весной. В Брюсселе их назвали «олигархами» с «тесными связями» с президентом Владимиром Путиным.

В начале июня The Times сообщала, что глава украинской делегации на переговорах с Россией по мирному урегулированию Давид Арахамия написал письмо в поддержку снятия санкций с Абрамовича, отметив его «положительную роль» в диалоге между Москвой и Киевом.

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Bloomberg писал, что в ЕС обсуждают снятие индивидуальных санкций с некоторых россиян, потому что их причастность к конфликту на Украине, по мнению юристов, не очень хорошо обоснована. Кроме Абрамовича и Усманова введенные против них ограничения пытались оспорить Геннадий Тимченко, Петр Авен, Михаил Фридман, Алексей Мордашов, Андрей Мельниченко — по данным агентства, всего в суд подали около 30 человек.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Алишер Усманов санкции против России Роман Абрамович ЕС
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