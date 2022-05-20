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Абрамович и Усманов выбыли из десятки богатейших людей Британии

Абрамович в рейтинге The Times опустился на 20 позиций, а его состояние, по оценкам газеты, сократилось почти вдвое. Усманов в списке потерял шесть позиций
Роман Абрамович
Роман Абрамович (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов выбыли из десятки богатейших людей Великобритании по версии газеты The Times, свидетельствует список.

Абрамович по сравнению с прошлым годом потерял 20 позиций и опустился с восьмого места на 28-е. Газета оценивает его состояние в £6 млрд, тогда как в 2021 году оно составляло £12 млрд.

Усманов оказался на 11 строчке рейтинга, потеряв шесть позиций. Его состояние, по оценкам газеты, сократилось на £3,4 млрд, до £10 млрд.

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Сооснователь LetterOne Михаил Фридман переместился с 11-го места рейтинга в прошлом году на 19-е в этом. Его состояние сократилось на £2,57 млрд и составляет £8,22 млрд, пишет The Times.

Другой сооснователь LetterOne Алексей Кузьмичев потерял 11 позиций и оказался на 45-м месте в рейтинге газеты. Его состояние оценивается в £4,15 млрд, а сокращение по сравнению с прошлым годом — в £1,3 млрд.

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Ранее бизнесмены попали под санкции Великобритании. Фридман, комментируя западные санкции, заявил, что страны «ничего не понимают в том, как устроена Россия». После санкций он вышел из советов директоров компании VEON, инвестиционной группы LetterOne и X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») и Альфа-банка. Фридман также заявил, что из-за ограничительных мер находится практически под домашним арестом и суммы, которую ему выделяют власти Британии, не хватает на то, чтобы «жить нормально, без излишка».

Абрамович в начале марта объявил о решении продать лондонский клуб «Челси», которым он владеет с 2003 года. Би-би-си передавала, что сделка находится под угрозой срыва из-за отсутствия консенсуса между британским правительством и клубом по поводу доходов от продажи. Однако на этой неделе агентство PA сообщило, что Абрамович и Лондон нашли юридическое решение, которое приведет к продаже клуба.


 

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Алишер Усманов Роман Абрамович Михаил Фридман миллиардеры Великобритания The Times
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