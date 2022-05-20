Абрамович и Усманов выбыли из десятки богатейших людей Британии

Абрамович в рейтинге The Times опустился на 20 позиций, а его состояние, по оценкам газеты, сократилось почти вдвое. Усманов в списке потерял шесть позиций

Роман Абрамович (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов выбыли из десятки богатейших людей Великобритании по версии газеты The Times, свидетельствует список.

Абрамович по сравнению с прошлым годом потерял 20 позиций и опустился с восьмого места на 28-е. Газета оценивает его состояние в £6 млрд, тогда как в 2021 году оно составляло £12 млрд.

Усманов оказался на 11 строчке рейтинга, потеряв шесть позиций. Его состояние, по оценкам газеты, сократилось на £3,4 млрд, до £10 млрд.

Сооснователь LetterOne Михаил Фридман переместился с 11-го места рейтинга в прошлом году на 19-е в этом. Его состояние сократилось на £2,57 млрд и составляет £8,22 млрд, пишет The Times.

Другой сооснователь LetterOne Алексей Кузьмичев потерял 11 позиций и оказался на 45-м месте в рейтинге газеты. Его состояние оценивается в £4,15 млрд, а сокращение по сравнению с прошлым годом — в £1,3 млрд.

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