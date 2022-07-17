Глава МИД Саудовской Аравии «не слышал» слов Байдена о Хашкаджи

Министр, который был на встрече президента США и наследного принца Саудовской Аравии, утверждает, что не слышал обвинений в адрес последнего. Байден сказал, что считает Мухаммеда бен Салмана ответственным за смерть журналиста WP

Адель аль-Джубейр (Фото: Vadim Ghirda / AP)

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, который присутствовал на встрече наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и президента США Джо Байдена, не подтвердил Fox News, что американский лидер тогда возложил на кронпринца ответственность за убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи.

«Я не слышал этой конкретной фразы», — сказал он корреспонденту канала Алексу Хогану по завершении визита Байдена в королевство. По словам министра, на встрече президент США, затронув тему убийства журналиста, заявил, что Вашингтон привержен защите прав человека

Накануне Байден после переговоров с наследным принцем сказал журналистам: «Что касается убийства Хашкаджи, я поднял этот вопрос в самом начале встречи, четко дав понять, что я думал об этом тогда и что думаю сейчас». Как сообщил президент, он заявил Мухаммеду бен Сальману, что считает его лично ответственным за смерть журналиста.

Согласно заявлению саудовской стороны по итогам переговоров, кронпринц на встрече заявил, что Саудовская Аравия предприняла все необходимые меры, чтобы предотвратить в будущем ситуации, подобные убийству журналиста и указал, что США тоже допускали ошибки — он вспомнил о пытках американскими военными заключенных в Ираке.

Хашкаджи был известен критикой властей Саудовской Аравии. С 2017 года журналист жил в США и работал в The Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что приказ об убийстве поступил с «самых высоких уровней» саудовского правительства. Наследный принц ранее признавал ответственность за произошедшее, однако утверждал, что журналиста убили без его ведома.

По данным американской разведки, Мухаммед бен Сальман одобрил операцию по похищению и убийству журналиста. Байден в начале своего президентского срока пообещал, что Вашингтон привлечет Эр-Рияд к ответственности за нарушения прав человека. В ходе предвыборной кампании он говорил, что сделает из Саудовской Аравии «страну-изгоя». США в феврале 2021 года ввели визовые ограничения против подданных Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к произошедшему.