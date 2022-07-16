Саудовский принц указал на ошибки США после слов Байдена о Хашкаджи

Накануне Байден заявил о личной ответственности принца за смерть журналиста Джамаля Хашкаджи. В ответ Мухаммед бен Салман вспомнил о пытках американскими военными заключенных в Ираке

Мухаммед бен Салман (Фото: Bandar Algaloud / Courtesy of Saudi Royal Court / Reuters)

Саудовская Аравия предприняла все необходимые меры, чтобы предотвратить в будущем ситуации, подобные убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, заявил в ходе переговоров с американским президентом Джо Байденом наследный принц Мухаммед бен Салман и указал, что США тоже допускали ошибки, в том числе в Ираке, передает Reuters со ссылкой на заявление саудовской стороны по итогам встречи с Байденом.

Накануне Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его лично ответственным за смерть Хашкаджи. Американский лидер также сказал, что не жалеет о предвыборном обещании сделать ближневосточную страну «изгоем» из-за убийства журналиста.

«Королевство предприняло все меры, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем», — приводит Reuters слова принца во время переговоров с Байденом.

Мухаммед бен Салман также заявил, что в 2018 году подобные «ошибки» с журналистами происходили и в других частях мира. Он указал, что американские власти тоже допускали «ошибки» и упомянул скандал вокруг тюрьмы Абу-Грейб в Ираке. В 2004 году CBS опубликовал сюжет о пытках и издевательствах, которые применяли к заключенным американские военные. Американские СМИ позже публиковали многочисленные фотографии, которые делали сами военные вместе с заключенными во время издевательств.

Наследный принц также поднял вопрос об убийстве американо-палестинской журналистки Ширин Абу Акле. Она работала на телеканале «Аль-Джазира» и была убита во время рейда армии обороны Израиля в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. «Аль-Джазира» и власти Палестины обвинили в ее убийстве израильских военных. Израиль заявлял, что располагает доказательствами, что в нее стреляли палестинцы.

Журналист Джамиль Хашкаджи с 2017 года жил в США и работал в The Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, признавали власти королевства. Власти Турции, на территории которой произошло убийство, утверждали, что именно Эр-Рияд дал указание устранить Хашкаджи. Наследный принц взял на себя ответственность за смерть журналиста, но говорил, что имеющие отношение к убийству саудовские чиновники действовали без его ведома. По делу о гибели Хашкаджи пять человек в Саудовской Аравии приговорили к смертной казни, еще трое получили тюремные сроки.

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13 июля президент США Джо Байден начал поездку по Ближнему Востоку, где первым посетил Израиль. Перед своим турне американский лидер написал колонку для The Washington Post. Предстоящая поездка в Саудовскую Аравию вызвала критику, признает президент, но она необходима, поскольку США должны «противостоять российской агрессии», а для этого нужно взаимодействовать со странами, которые способны влиять на глобальные процессы. Саудовская Аравия, по его словам, является одной из таких стран.