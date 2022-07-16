Байден заявил, что не жалеет об угрозах сделать Саудовскую Аравию изгоем

В ходе визита в Саудовскую Аравию Джо Байден заявил, что не жалеет об угрозах сделать королевство «изгоем» в связи с убийством журналиста в 2018 году, и сказал принцу Мухаммеду бен Салману, что считает его лично ответственным

Джо Байден (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Джо Байден на встрече с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом заявил последнему, что считает его лично ответственным за смерть журналиста The Washington Times Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Также Байден заявил, что не жалеет об угрозах сделать королевство «изгоем» в связи с этим инцидентом, которые он озвучивал в ходе своей предвыборной кампании. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляцию вел Белый дом.

«Я не жалею о том, что говорил. То, что произошло с Хашкаджи, — возмутительно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В свете предыдущих заявлений Байдена журналистов удивило приветствие американского президента и наследного принца — при встрече они ударились кулаками (в пандемию коронавируса во избежание физического контакта этот жест был принят вместо рукопожатия).

«Я только что ясно дал понять, что если произойдет что-то подобное снова, они буду должны ответить и сделать гораздо больше. <...> Я не знаю, почему вы все так удивлены моей реакцией, никто никогда не подвергает сомнению то, что я имею в виду именно то, что я говорю, потому что я иногда говорю то, что имею в виду», — заявил президент США в ответ на критику в свой адрес.

Хашкаджи выступал с критикой действий властей Саудовской Аравии. С 2017 года он жил на территории США и сотрудничал с газетой The Washington Post. В октябре 2018 года он отправился в саудовское консульство в Стамбуле и пропал. В Эр-Рияде сначала отрицали обвинения в убийстве журналиста, однако затем признали произошедшее, Мухаммед бен Салман взял на себя ответственность за убийство Хашкаджи. Он настаивал, что подчиненные действовали без его ведома.

Однако американская разведка выяснила, что наследный принц одобрил операцию по похищению и убийству журналиста. В опубликованном в феврале 2021 года отчете сочли маловероятным сценарий, при котором убийство могло произойти без его ведома. По данным разведки, Мухаммед бен Салман поддержал насильственные действия против Хашкаджи, чтобы «заставить замолчать диссидентов за рубежом».

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По словам источников телеканала CNN, решение о встрече с принцем далось президенту США нелегко, однако на него оказали значительное давление в связи с требованием снизить цены на газ на внутреннем рынке, замедлить растущую инфляцию и предпринять ограничительные меры против России.