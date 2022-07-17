Экс-глава внешней разведки Украины заявил об «ультиматуме» Путина

Как заявил бывший глава СВР Украины, Москва ожидает, что переговоры с Киевом будут идти на ее условиях, в противном случае она усилит боевые действия. МИД России называл требованием к Украине «признание территориальных реалий»

Николай Маломуж (Фото: Александр Максименко / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин фактически выдвинул Украине ультиматум, считает бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР), генерал армии Николай Маломуж. Он заявил об этом в интервью «Обозревателю».

По словам Маломужа, российская сторона ожидает, что переговоры будут проходить на ее условиях, а в противном случае она усилит боевые действия на территории Украины. «Ультиматум Путина таков: либо в ближайшие полторы-две недели мы [Россия] начинаем масштабное наступление на Донецк, усиливаем давление на Харьков и на юг, либо переговоры на наших условиях», — считает экс-глава СВР.

Условия России, заявил генерал, заключаются в следующем: признание ДНР и ЛНР, полный переход Донецкой и Луганской областей под контроль российских сил, «демилитаризация» и невступление Украины в НАТО, а также установление статуса-кво по территориям, которые сейчас контролируют российские военные — Херсонской, Запорожской и Харьковской областям.

Маломуж был председателем Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, он возглавлял ведомство при президенте Викторе Ющенко. На выборах 2014 года Маломуж был зарегистрирован кандидатом на пост главы государства.

14 июля замглавы российского МИДа Алексей Руденко заявил, что требования Москвы по соглашению с Киевом включают нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также «признание сложившихся территориальных реалий», в том числе статуса Крыма и республик Донбасса.

Российские власти называют среди целей военной операции, которая идет с 24 февраля, «демилитаризацию и денацификацию» Украины, а также защиту народа Донбасса от политики «геноцида», которую, по мнению Путина, проводил Киев. В конце июня президент заявил, что конечная цель России помимо «освобождения Донбасса» — гарантии безопасности для Москвы. Путин также призвал не говорить о сроках операции из-за интенсивности боевых действий, что, по его словам, напрямую связано с возможными потерями.

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И Путин, и глава МИД Сергей Лавров утверждали, что Россия не собирается оккупировать Украину. Министр также обращал внимание, что российская сторона не требует, чтобы на Украине сменилась власть.

4 июля глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным отчитался об «успешной операции по освобождению ЛНР». Президент после этого предложил подразделениям вооруженных сил, которые участвовали в «активных боевых действиях» на Луганском направлении, отдохнуть и «нарастить свои боевые возможности». Две недели спустя Шойгу дал указания нарастить действия группировок на Украине с целью «исключения возможности киевского режима наносить удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов».