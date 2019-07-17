Киев засекретил данные о реакции на указ Путина по паспортам для Донбасса

Киев засекретил данные о реакции на указ Путина по паспортам для Донбасса

Разглашение вариантов ответа Киева на решение Москвы могут создать угрозу национальной безопасности, считают в СНБО. Ответ со стороны Киева Павел Климкин обещал еще в мае

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

На рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины были внесены предложения о противодействии угрозам, которые Украина видит в решении России выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР. Однако информация об этих мероприятиях относится к гостайне, заявили украинскому изданию «Новости Донбасса» в СНБО.

Информация секретна, и ее разглашение создает угрозу национальной безопасности, цитирует издание ответ СНБО на журналистский запрос. В совете сослались на украинский Свод ведомостей, который составляет государственную тайну.

«Новости Донбасса» созданы при поддержке американского фонда Freedom House, указано на сайте издания.

Из текста сообщения следует, что запрос касался первого указа президента Владимира Путина — в конце апреля он разрешил жителям ДНР и ЛНР получить российский паспорт в упрощенном режиме. 17 июля он расширил действие этого указа на всю территорию Донецкой и Луганской областей — то есть и на людей, живущих в подконтрольных Киеву районах.