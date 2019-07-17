Киев засекретил данные о реакции на указ Путина по паспортам для Донбасса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,84 -0,21 EUR Бирж. 70,52 -0,15 Brent 64,18 -3,72% USD Нал. 63,73 62,07 EUR Нал. 71,42 69,70 USD ЦБ 62,95 +0,13 EUR ЦБ 70,56 -0,12 EUR/USD 1,1224 +0,0016 BTC/USD Бирж. 9 780,20 +389,20 IMOEX 2 713,17 -1,55% RTSI 1 361,58 -1,48% DJIA 27 288,86 -0,17% Nasdaq 8 216,92 -0,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Русагро ₽816,6 (+10,05%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,67%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
PayPal $129 (+7,94%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Русагро ₽816,6 (+10,05%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,67%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
PayPal $129 (+7,94%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 62,95 (+0,13) Quote, 13:13
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 70,56 (-0,12) Quote, 13:13
Мирзов пройдет медобследование в «Спартаке» 18 июля Спорт, 20:46 Формула эффективного расслабления: как избавиться от стресса РБК Стиль и Altay Resort, 20:43 На Чернобыльской АЭС заработал завод по переработке ядерных отходов Общество, 20:25 Латвия заметила у своих границ российские буксир и подлодку Политика, 20:21 «Рольф» заявил об отсутствии оснований для домашнего ареста Кайро Бизнес, 20:18 Зеленский заявил о выступающих против звонка Путину «партнерах Украины» Политика, 20:13 Донбасс предложил Киеву обменять всех пленных Политика, 20:07 Гендиректор «Зенита» назвал спекуляцией интерес клуба к Гильерме Спорт, 20:05 Киев засекретил данные о реакции на указ Путина по паспортам для Донбасса Политика, 20:02 Как выглядит Нотр-Дам спустя три месяца после пожара. Фоторепортаж Общество, 19:55  Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская» Общество, 19:47 Лукашенко пообещал вернуться на Валаам с топором и пилой Политика, 19:46 Как начать бегать: правильный подход РБК и Philips, 19:46 Эскобар, Коротышка и другие: пять самых известных наркобаронов Общество, 19:45 
Политика ,  
0 
Киев засекретил данные о реакции на указ Путина по паспортам для Донбасса
Разглашение вариантов ответа Киева на решение Москвы могут создать угрозу национальной безопасности, считают в СНБО. Ответ со стороны Киева Павел Климкин обещал еще в мае
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

На рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины были внесены предложения о противодействии угрозам, которые Украина видит в решении России выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР. Однако информация об этих мероприятиях относится к гостайне, заявили украинскому изданию «Новости Донбасса» в СНБО.

Информация секретна, и ее разглашение создает угрозу национальной безопасности, цитирует издание ответ СНБО на журналистский запрос. В совете сослались на украинский Свод ведомостей, который составляет государственную тайну.

«Новости Донбасса» созданы при поддержке американского фонда Freedom House, указано на сайте издания.

Из текста сообщения следует, что запрос касался первого указа президента Владимира Путина — в конце апреля он разрешил жителям ДНР и ЛНР получить российский паспорт в упрощенном режиме. 17 июля он расширил действие этого указа на всю территорию Донецкой и Луганской областей — то есть и на людей, живущих в подконтрольных Киеву районах.

Политика
Канада отказалась выдавать визы жителям Донбасса с российскими паспортами

На то, что реакция со стороны Украины последует, намекал министр иностранных дел Павел Климкин еще в мае. «Реагировать на паспортный бандитизм нужно уже сейчас. И мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным», — заявил он, однако о конкретных шагах говорить отказался.

Помимо этого Климкин говорил, что МИД Украины готовит усиление политического и санкционного давления на Россию и ограничения могут затронуть «людей и компании, которые составляют основу кремлевского режима».

Материалы СНБО не единственная информация, которую засекречивает Киев. Руководство ВМС Украины отказалось раскрывать детали прохода военных кораблей по Керченскому проливу в конце ноября 2018 года, ссылаясь на положения того же Свода ведомостей.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Украина, паспорт, СНБО
Материалы по теме
Пушилин назвал количество выданных жителям ДНР российских паспортов
Общество
Канада отказалась выдавать визы жителям Донбасса с российскими паспортами
Политика
Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter