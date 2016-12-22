Киев засекретил данные о действиях своих кораблей в Керченском проливе

Командование военно-морских сил (ВМС) Украины отказалось обнародовать детали приказа о проходе своих кораблей через Керченский пролив 25 ноября, завершившемся задержанием судов. Об этом сообщают «Украинские новости», направившие соответствующий запрос в Минобороны Украины.
В ответе оборонного ведомства сказано, что информация относится к государственной тайне. «В соответствии со статьей 1.1.3 Свода ведомостей, которые составляют государственную тайну, утвержденного Службой безопасности Украины от 12 августа 2005 года №440, запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны», — говорится в ответе.
Ответ украинского Минобороны подписан командующим ВМС страны Игорем Воронченко.
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Он привел к новому обострению отношений между Россией и Украиной. По данным ФСБ России, в тот день три корабля ВМС Украины вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения российских пограничников. В итоге корабли были задержаны, моряки арестованы. Москва называет действия Киева провокацией.
Версии Киева и Москвы расходятся. Так, украинские власти уверяют, что уведомляли российскую сторону о проходе кораблей заранее, но та якобы не ответила. Украина считает, что Россия проявила агрессию, и называет задержанных моряков военнопленными.