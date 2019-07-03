Канада отказалась выдавать визы жителям Донбасса с российскими паспортами

Канадские власти не будут выдавать въездные визы жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые получили российские паспорта. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает Канадское радио.

По ее словам, Оттава осуждает выдачу российских паспортов жителям Донбасса и считает подобные действия со стороны Москвы актом агрессии против Украины.

«На сегодняшний день Канада примет меры, чтобы эти паспорта не могли быть использованы для поездки в Канаду», — сказала она.

Президент России Владимир Путин в конце апреля подписал указ, который упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Российский лидер заявлял, что выдач паспортов — вопрос «чисто гуманитарного характера», поскольку жители районов Донбасса не могут нормально перемещаться, реализовывать свои потребности и элементарные права.