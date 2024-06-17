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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Усс назвал пиар-акцией арест основателя «Право.ру» по делу о его побеге

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Эксклюзивы РБК
Артем Усс считает, что арест в Италии основателя проекта «Право.ру» связан с тем, что тот помог ему с поиском адвокатов. Сын экс-губернатора весной сбежал из-под домашнего ареста, бизнесмена Чиракадзе арестовали по делу о побеге
Артем Усс
Артем Усс (Фото: из личного архива)

Арест в Италии бывшего вице-губернатора Кемеровской области, сооснователя портала «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе является спланированной пиар-акцией по случаю саммита G7 в Италии в поддержку Украины, заявил РБК сын экс-губернатора и сенатора от Красноярского края Артем Усс. По делу о его побеге из-под домашнего ареста и был задержан бизнесмен.

«Арестован мой бизнес-партнер, известный в международных юридических кругах и судейском сообществе, который давно и открыто жил на территории ЕС и Италии. Арест, очевидно, заранее спланированная политическая и пиар-акция, приуроченная к недавнему саммиту G7 в поддержку Украины», — заявил Усс-младший.

Мотивами задержания Чиракадзе он назвал российское гражданство, а также помощь ему с командой миланских адвокатов, добившихся изменения меры пресечения на домашний арест. Усс заявил, что «на сомнительное расследование тратятся колоссальные ресурсы исключительно с целью поддерживать нарратив о плохих русских».

Чиракадзе задержали на прошлой неделе, итальянские власти вменили ему пособничество Уссу с побегом. По версии итальянского следствия, он руководил группой людей, которые помогли сыну экс-губернатора скрыться. Троих членов группы уже арестовали.

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Карло Нордио

Усса-младшего арестовали в Италии осенью 2022 года по запросу США, американская прокуратура обвинила сына экс-губернатора, его партнера Юрия Орехова и еще троих россиян в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках с российской алюминиевой компанией и отмывании денег. Позднее Усса перевели под домашний арест, однако в марте 2023-го, после решения об экстрадиции в США, он сломал электронный браслет и покинул квартиру, где отбывал его.

Усс назвал пиар-акцией арест основателя «Право.ру» по делу о его побеге
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Усс-младший говорил, что побег случился «абсолютно внезапно для него». В декабре 2023 года Европол провел в Италии, Хорватии и Словении операцию по задержанию подозреваемых в содействии побегу Усса. По версии американских следователей, связанные с сербской организованной преступной группировкой лица были наняты родственниками бизнесмена.

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Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин
Артем Усс Италия ЕС домашний арест побег

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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