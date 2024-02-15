Артём Усс рассказал о «внезапном» побеге из-под ареста в Италии
Сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса бизнесмен Артём Усс рассказал (бизнесмен передал через адвоката письменные ответы на вопросы РБК) о своем побеге из-под домашнего ареста в Италии в марте 2023 года.
Усс утверждает, что побег случился «абсолютно внезапно для него». «Я бизнесмен, а не герой «бондианы». У меня первое образование — юридическое, и я видел единственную возможность защищать себя в суде и готовился к длительной и, возможно, многолетней борьбе. Кроме того, явная политизированность преследования и слабая аргументация обвинения также внушали оптимизм мне и моим адвокатам. В тот день у меня была с ними продолжительная встреча, так как предстоял следующий этап — кассация в Верховном суде Рима, а на следующий день планировалась встреча с российским консулом. До возможной экстрадиции в США были еще долгие месяцы. Были слухи, что меня якобы попытаются незаконно вернуть в тюрьму для оказания давления, однако я им, конечно, не верил», — рассказывает бизнесмен.
Он отмечает, что в итальянской части интернета гуляют «теории заговора о русских шпионах и олигархах, видео, ток-шоу и шутливые мемы в стиле песни о волшебнике и его голубом вертолете». А свои ощущения перед побегом описывает так: «Вы сами представьте себе: во время новой «холодной войны» решиться на побег, находясь в самом центре Европы без авиасообщения с Россией в юрисдикции НАТО, наполненной американскими правоохранителями. Утром слышать учебные взлеты истребителей, подвергаться проверкам карабинеров иногда до восьми раз днем и ночью, которые, аналогично США, вправе открывать огонь на поражение. Это любого адекватного человека демотивирует».
Усс называет «смехотвоными» заявления, что «услуги по побегу» были оплачены его семьей. «Что касается истинных организаторов или участия государственных спецслужб, я не буду комментировать домыслы, поскольку и так публично было сказано достаточно. Когда власти США повсеместно применяют соответствующие методы в интересах своих граждан, это считается оправданным, они даже гордо фильмы об этом снимают. Почему тогда Россия не вправе зеркально отвечать, если сочтет нужным?» — говорит он.
Усс бежал из-под ареста 22 марта 2023 года. По данным итальянских силовиков, он срезал электронный браслет. Прибывшие к дому карабинеры обнаружили, что бронированная дверь в квартиру Усса закрыта, чтобы ее вскрыть, пришлось вызывать спасателей, в самой квартире работал телевизор. Суд в Италии накануне побега, 21 марта, одобрил экстрадицию бизнесмена в США. Команда адвокатов Усса заявляла, что в американской юрисдикции ему грозит до 75 лет заключения. Итальянское следствие не исключило, что к побегу Усса могут быть причастны российские спецслужбы.
5 декабря Госдеп США назначил награду в $7 млн за сведения, которые позволят задержать Усса. По версии американского Минюста, Усс и еще несколько россиян участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с помощью подставных компаний и криптовалют. Их также подозревают в незаконном экспорте и отмывании денег через их зарегистрированную в Гамбурге компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH
В декабре 2023 года Европол провел в Италии, Хорватии и Словении операцию по задержанию подозреваемых в содействии побегу Усса. По версии американских следователей, связанные с сербской организованной преступной группировкой лица были наняты родственниками бизнесмена. Они считают, что жена Усса заплатила одному из задержанных по делу €10 тыс.
Босниец Владимир Йованчич сначала приходил к Уссу, находящемуся под домашним арестом, под видом доставщика. В день побега Йованчич «сопроводил Усса в машину и снабдил его кусачками для болтов», которые россиянин использовал, чтобы избавиться от электронного браслета слежения. Затем Усса, как считают американские следователи, отвезли в Словению. В течение нескольких дней группа находилась там, в Хорватии и Боснии и Герцеговине, а затем пересекли границу Сербии. В аэропорту Сербии перед вылетом Усс выплатил Йованчичу еще €40 тыс.
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