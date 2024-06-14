В Италии арестован предполагаемый пособник в побеге Артема Усса

Дмитрий Чиракадзе задержан как руководитель группы, которая, по версии следствия, помогла Уссу-младшему скрыться от итальянского правосудия и избежать экстрадиции в США

Дмитрий Чиракадзе, архивное фото (Фото: Анатолий Кузярин / ТАСС)

Правоохранительные органы Италии задержали россиянина Дмитрия Чиракадзе, вменяя ему пособничество Артему Уссу, сообщило агентство Ansa. Сын сенатора и экс-губернатора Красноярского края Александра Усса обвиняется властями США в мошенничестве в том числе при продаже нефти из Венесуэлы.

Весной 2023 года Усс-младший был арестован в Италии по запросу США, но после решения об экстрадиции сбежал из-под домашнего ареста.

Задержанный и помещенный под стражу 54-летний Чираказде подозревается в планировании побега Усса. Агентство уточняет, что, по версии следствия, он руководил целой группой людей, которые помогли Артему Уссу скрыться. Трое из группы уже арестованы.

Представитель Артема Усса отказался комментировать РБК эту информацию.

По версии США, Артем Усс и его партнер Юрий Орехов, а также еще трое россиян участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют, закупали на Западе подсанкционную электронику двойного назначения и военных технологий. Они также подозреваются в незаконном экспорте и операциях по отмыванию денег через их совместную зарегистрированную в Гамбурге компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH).

Бизнесмен утверждает, что побег случился «абсолютно внезапно для него». Он готовился к длительной борьбе в суде. Усс также отверг причастность его семьи к покупке «услуг по побегу» из-под домашнего ареста. По версии американских следователей, жена Усса помогла организовать его бегство из-под домашнего ареста с помощью «лжедоставщика».

Усс, отвечая на вопрос РБК, сравнил текст обвинения с криминальным романом и называл его «натягиванием совы на глобус».

В России против Усса-младшего также заведено дело об отмывании денег; после его задержания в Италии МВД объявило бизнесмена в розыск, а Мещанский суд заочно арестовал. Когда Усс вернулся в Россию, меру пресечения ему сменили на подписку о невыезде.