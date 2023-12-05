В Италии и Хорватии задержали двух из пяти подозреваемых в помощи с побегом Усса

В Европе задержали двух из пяти предполагаемых организаторов побега Усса

В Италии и Хорватии задержали двух из пяти предполагаемых организаторов побега Артема Усса: отца и сына боснийского происхождения Владимира и Бориса Йованчичей. Под подозрением также два серба и словенец

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Итальянские власти совместно с Евроюстом и американскими правоохранительными органами проводят операции по задержанию предполагаемых сообщников российского бизнесмена Артема Усса, который сбежал из-под домашнего ареста в марте прошлого года, передает ANSA.

Операции проходят в Италии, Хорватии и Словении. В числе подозреваемых оказались отец и сын боснийского происхождения Владимир и Борис Йованчичи, сербы Срджан Лолич и Небойса Ильич, а также словенец Матей Янезич.

Удалось задержать двоих из пяти предполагаемых сообщников Усса: Владимира и Бориса Йованчичей. Йованчича-младшего задержали в итальянской провинции Брешиа. Как пишет агентство, он владеет машиной Volvo V60, которая была среди автомобилей, на которых Усса вывозили из Италии.

Владимира Йованчича задержали в Хорватии. Минюст США сообщил, что задержания прошли 4 декабря. 52-летнему Йованчичу-старшему на следующий день огласили обвинительное заключение по двум пунктам: препятствование правосудию и содействие побегу из-под стражи. Его арестовали.

Согласно версии американских следователей, «Йованчич и другие лица, связанные с сербской организованной преступной группировкой, были завербованы Уссом, чтобы помочь ему бежать в Россию в случае выдачи». Йованчич встретился с женой Усса в отеле в Милане, она заплатила ему €10 тыс.

Босниец сначала приходил к Уссу, находящемуся под домашним арестом, под видом доставки. В день побега Йованчич «сопроводил Усса в машину и снабдил его кусачками для болтов», которые россиянин использовал, чтобы избавиться от электронного браслета слежения.

Затем Усса, как считают американские следователи, отвезли в Словению. В течение нескольких дней группа находилась там, в Хорватии и Боснии и Герцеговине, а затем пересекли границу Сербии. В аэропорту Сербии перед вылетом Усс выплатил Йованчичу еще €40 тыс.

Госдеп ранее объявил награду в $7 млн за данные о местонахождении Усса.

Артем Усс — сын сенатора от Красноярского края и бывшего губернатора региона Александра Усса. Его задержали в аэропорту Милана по запросу США осенью прошлого года. В Штатах его обвиняют в незаконных сделках и отмывании денег. В ожидании экстрадиции в США Усса отправили под домашний арест.

22 марта, после того как итальянский суд одобрил экстрадицию предпринимателя в США, где ему грозит до 75 лет лишения свободы, Усс сломал электронный браслет и сбежал из квартиры в муниципалитете Кашина-Вионе-ди-Базильо. 4 апреля стало известно, что Артем Усс вернулся в Россию.

Побег Усс объяснил тем, что итальянский суд продемонстрировал «явную политическую ангажированность» и готовность «прогнуться под давлением США». Corriere della Sera и La Repubblica писали, что помогать предпринимателю могли российские спецслужбы. В Госдепартаменте, комментируя эти события, заявили, что Россия нарушила суверенитет Италии.

Усс-старший, который покинул пост губернатора в апреле, а в июне стал сенатором, не стал комментировать версии побега сына, но поблагодарил всех, кто его поддерживал, отдельно — президента Владимира Путина. Экс-губернатор отмечал, что его сын невиновен.

В России против Усса-младшего заведено дело об отмывании денег; после задержания предпринимателя в Милане МВД объявило его в розыск, а Мещанский суд заочно арестовал. Когда Усс вернулся, меру пресечения ему сменили на подписку о невыезде.