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Лукашенко рассказал, что потребовал у Путина передать ядерное оружие

Лукашенко: я потребовал у Путина вернуть в Белоруссию ядерное оружие
Россия не оказывала на Белоруссию давление в вопросе размещения ядерного оружия на ее территории, заявил Лукашенко. Более того, он рассказал, что сам сначала просил, а потом потребовал разместить ТЯО на территории его страны
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Россия не навязывала ему размещение в стране тактического ядерного оружия: он сам сначала просил, а потом потребовал у Владимира Путина это сделать.

«Верни мне это пока оружие. Мне его достаточно», — пересказал президент Белоруссии свой диалог с Путиным. Фрагменты встречи Лукашенко с журналистами опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«Это было мое требование, это не Россия мне навязывала. Потому что с ядерной державой никто в мире еще не воевал», — пояснил свои мотивы Лукашенко.

Белорусский президент предупредил, что в стране готовятся площадки и для стратегических ракет, но пока они не нужны, поскольку это межконтинентальные ракеты, а он не собирается воевать с США.

Он также заверил, что применение Белоруссией российского тактического ядерного оружия может быть согласовано одним звонком Путину.

«Если начнется война, я, что, буду смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы он ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку, в любой момент, даже вот сейчас. Поэтому ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара?» — сказал он.

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Лукашенко добавил, что размещаемое в Белоруссии тактическое ядерное оружие втрое мощнее, чем примененные США бомбы в Хиросиме и Нагасаки.

По словам президента Белоруссии, оно не будет находиться в одном месте, а будет рассредоточено по территории страны.

О планах разместить в Белоруссии российское ядерное оружие Путин заявил в конце марта. Президент России объяснил, что Лукашенко давно ставит вопрос о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия, а еще одним поводом для переговоров по этому вопросу стало заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, поскольку это «так или иначе связано с ядерными технологиями».

В конце мая Лукашенко говорил, что Белоруссия подготовила «места хранения и прочее» для российского ядерного оружия, а также утверждал, что «началось перемещение ядерных боеприпасов». На уточняющий вопрос, находится ли уже ядерное оружие в Белоруссии, глава государства ответил: «Возможно». Он добавил, что Минск ответственно отнесется к размещенному российскому ядерному оружию и «все будет в порядке».

9 июня Владимир Путин сообщил, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после завершения 7–8 июля подготовки сооружений для него. Президент России отметил, что с точки зрения безопасности ситуация стабильная, «даже хорошая», Москва и Минск уверенно взаимодействуют в этой сфере.

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Владимир Путин

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