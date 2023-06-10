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В офисе Зеленского заявили, что заявку Украины в НАТО поддержали 20 стран

Офис Зеленского: 20 стран НАТО поддержали заявку Украины на вступление в альянс
Замглавы офиса Зеленского сообщил, что уже 20 стран (всего 31) подписали с Киевом декларации о поддержке заявки Украины на членство в альянсе. Россия называла недопущение расширения НАТО одной из целей спецоперации
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Заявку Украины на членство в НАТО к настоящему моменту поддержали 20 стран — членов альянса, которые подписали с Киевом соответствующие декларации. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«По состоянию на сегодняшний день уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами», — написал он в Facebook (принадлежит Meta — признана в России экстремистской и запрещена).

В настоящее время в НАТО входит 31 государство. Для вступления в альянс нового члена необходимо одобрение всех стран.

Украина не входит в НАТО, хотя стремление к членству в альянсе закреплено в Конституции страны. Россия за несколько месяцев до спецоперации потребовала, чтобы альянс не расширялся. После начала боевых действий на Украине допускали нейтральный статус, однако позднее вновь заговорили о необходимости членства в военном блоке.

В конце сентября 2022 года, после присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В апреле генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил о договоренности среди союзников о том, что Украина станет членом НАТО, однако не назвал конкретных сроков. 10 июня заместитель украинского министра обороны Владимир Гаврилов допустил, что на Вильнюсском саммите НАТО будет составлен алгоритм присоединения Украины к альянс.

Российские власти настаивают, что на Украине России противостоит весь блок НАТО. В частности, в августе с таким заявлением выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, украинские власти «отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование» Западу и НАТО, которые развязали «фундаментальное противостояние» против России.

Как отмечал министр обороны США Ллойд Остин, НАТО не ищет конфронтации с Россией, но будет следовать принципу, что «нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех».

В офисе Зеленского заявили, что заявку Украины в НАТО поддержали 20 стран
В офисе Зеленского заявили, что заявку Украины в НАТО поддержали 20 стран

 

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