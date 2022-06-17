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Военная операция на Украине ,  
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В ВСУ сообщили о потере Украиной 50% тяжелых вооружений

Украина потеряла 1300 БМП, 400 танков, 700 артиллерийских систем, заявил командующий логистикой Сухопутных войск Украины
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украина в боевых действиях потеряла половину тяжелых вооружений, заявил в интервью журналу National Defence командующий логистикой украинских Сухопутных войск Украины Владимир Карпенко.

«На сегодняшний день мы имеем примерно 30−40, а иногда и до 50 процентов потерь техники в результате активных боев», — сказал он. По его данным, Украина потеряла 1300 БМП, 400 танков, 700 артиллерийских систем.

Карпенко указал, что протяженность линии фронта составляет 2,5 тыс. км. «Линия фронта, где идут активные боевые действия, протяженностью более 1000 километров. Это как от Киева до Берлина», — сказал он.

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Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

Карпенко пояснил, что одна бригада держит около 40 километров фронта. «Это означает, что для прикрытия участков активного боевого конфликта нам нужно 40 бригад. Каждая бригада — это 100 боевых машин пехоты, 30 танков, 54 артиллерийские системы — всего на одну бригаду, а у нас их 40», — заключил он.

Минобороны России 17 июня сообщило, что с начала спецоперации уничтожены 205 украинских самолетов, 131 вертолет, 342 зенитный ракетных комплекса, 3587 танков и других боевых бронированных машин, 539 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2013 орудий полевой артиллерии и минометов, 1233 беспилотных летательных аппаратов, а также 3658 единиц специальной военной автомобильной техники.

Украинские власти неоднократно обращались к западным странам с просьбой предоставить вооружения, в том числе тяжелые. В конце апреля украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что партнеры начали поставлять Киеву оружие, которое он просил. Тогда он не уточнил, о каких именно вооружениях идет речь.

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Ранее в июне в Минобороны США сообщили, что поставили Украине 108 гаубиц М777. Накануне президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на $1 млрд, куда войдут артиллерийские вооружения и ракетные системы. Тяжелые вооружения Украине в конце апреля обещала предоставить и Германия, однако пока не передала ни одной единицы вооружения, писал Spiegel.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк указал, что Украине нужно получить 1 тыс. гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня (РЗСО), 500 танков и 2 тыс. единиц бронетехники, чтобы достичь паритета с Россией.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко отметил, что Зеленский поставил перед дипломатами задачу добиться как можно больше поставок вооружений, в том числе гаубиц и бронетехники.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
ВСУ Украина потери Военная операция на Украине

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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