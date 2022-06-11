В офисе Зеленского оценили потери украинской армии с начала спецоперации

Арестович сообщил, что в начале конфликта украинская армия теряла около 100 человек в сутки, а всего потери составляют около 10 тыс. человек. Зеленский ранее говорил о 60–100 погибших в день при 500 раненых *

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинская армия с начала военной операции России потеряла до 10 тыс. военнослужащих. Об этом в интервью Марку Фейгину (внесен в реестр иноагентов) рассказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Да, где-то так», — сказал Арестович, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам советника главы офиса президента, в начале конфликта украинская армия теряла около 100 человек в сутки. Ранее другой советник офиса президента Михаил Подоляк также оценивал ежедневные потери Украины в 100–200 убитых военных в день.

В начале июня оценку ежедневных потерь украинских сил дал президент страны Владимир Зеленский. Он сообщил, что каждый день погибают от 60 до 100 солдат, еще около 500 получают ранения. Зеленский назвал сложившуюся ситуацию очень сложной, отметив, что наиболее тяжелая обстановка сейчас «на востоке Украины и на юге Донецка и Луганска».

В российском Минобороны в конце марта утверждали, что погибли 14 тыс. украинских военных, еще 16 тыс. человек ранены, больны или временно утратили боеспособность. При этом в середине марта министерство сообщило о 23 тыс. погибших военных «украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников». О потерях Российской армии в министерстве последний раз сообщали 25 марта: 1351 погибший, 3825 раненых.

Всего к концу мая на стороне Украины в боевых действиях принимали участие 700 тыс. человек, говорил Зеленский. В начале июня он заявил, что Киев «уступает в оснащении» российским войскам, а потому наступление украинской армии невозможно. «Мы понесем еще больше потерь, а люди — мой приоритет», — подчеркнул президент Украины.