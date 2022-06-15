Пентагон сообщил о поставках Киеву 108 гаубиц M777 и 220 тыс. боеприпасов

США поставили Украине 108 гаубиц M777 и 220 тыс. боеприпасов к ним. Об этом сообщил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, передает Reuters.

Замглавы Пентагона рассказал, что у украинских войск ощущалась нехватка боеприпасов для артиллерии, в частности — калибра 152 миллиметра. По его словам, на первых этапах спецоперации Украина получала боеприпасы из стран, входивших в Организацию Варшавского договора. «Добиться этого стало сложно после снижения уровней боеприпасов. Поэтому мы перешли к стандартной артиллерийской системе НАТО, конкретно к гаубицам M777», — уточнил Кол.

При этом он признал, что потенциал российской артиллерии в настоящий момент выше, чем у украинской стороны.

13 июня советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украине необходимо получить 1 тыс. 155-мм гаубиц и сотни других видов оружия и техники. «Нам необходимо достичь паритета в тяжелом вооружении: 1 тыс. гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2 тыс. единиц бронетехники, 1 тыс. дронов», — написал он в Twitter.

До этого президент США Джо Байден объявил об оказании очередной военной помощи Киеву на $700 млн, включающей поставки систем залпового огня HIMARS и снарядов к ним. Позднее о планах передать Украине РСЗО M270 сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.



В Кремле, комментируя поставки Киеву оружия, заявляли, что это не способствует возобновлению мирных переговоров и «подливает масло в огонь».