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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон сообщил о поставках Киеву 108 гаубиц M777 и 220 тыс. боеприпасов

США поставили Украине 108 гаубиц M777 и 220 тыс. боеприпасов к ним. Об этом сообщил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, передает Reuters.

Замглавы Пентагона рассказал, что у украинских войск ощущалась нехватка боеприпасов для артиллерии, в частности — калибра 152 миллиметра. По его словам, на первых этапах спецоперации Украина получала боеприпасы из стран, входивших в Организацию Варшавского договора. «Добиться этого стало сложно после снижения уровней боеприпасов. Поэтому мы перешли к стандартной артиллерийской системе НАТО, конкретно к гаубицам M777», — уточнил Кол.

При этом он признал, что потенциал российской артиллерии в настоящий момент выше, чем у украинской стороны.

Посол Киева в ФРГ заявил, что Украина получит немецкие гаубицы 22 июня
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&nbsp;Зенитная самоходная установка&nbsp;&laquo;Гепард&raquo;

13 июня советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украине необходимо получить 1 тыс. 155-мм гаубиц и сотни других видов оружия и техники. «Нам необходимо достичь паритета в тяжелом вооружении: 1 тыс. гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2 тыс. единиц бронетехники, 1 тыс. дронов», — написал он в Twitter.

До этого президент США Джо Байден объявил об оказании очередной военной помощи Киеву на $700 млн, включающей поставки систем залпового огня HIMARS и снарядов к ним. Позднее о планах передать Украине РСЗО M270 сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

В Кремле, комментируя поставки Киеву оружия, заявляли, что это не способствует возобновлению мирных переговоров и «подливает масло в огонь». 

Теги
Пентагон гаубица Военная операция на Украине поставки оружия

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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