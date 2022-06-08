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Военная операция на Украине ,  
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Spiegel узнала о задержках с поставкой немецкого оружия Киеву

По данным газеты, за неделю после обещания канцлера Олафа Шольца в ближайшее время поставить Украине тяжелое вооружение Киеву были переданы лишь запасные запчасти
Фото: Felipe Dana / AP
Фото: Felipe Dana / AP

Несмотря на заявления канцлера Олафа Шольца, Германия до сих пор не передала Украине ни одной единицы тяжелого вооружения. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на электронное письмо, отправленное политикам в сфере безопасности.

В письме говорится, в частности, что на этой неделе «никаких дополнений» к поставленному оружию не поступало. Кроме этого, правительство также не намерено публично публиковать списки доставки оружия, пишет газета.

1 июня Шольц заявил, что Германия поставит Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T: они будут переданы Киеву в ближайшие недели. Еще Вооруженные силы Украины получат от ФРГ современную радиолокационную станцию и 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000.

Тем не менее, по данным Spiegel, за последние несколько недель Киеву были переданы лишь запасные части.

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Фото:Martin Meissner / AP

Германия долгое время придерживалась политики отказа от поставки вооружений Украине, но пересмотрела ее после начала российской военной операции 24 февраля, сохраняя при этом негласный запрет на поставки тяжелых вооружений.

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В конце апреля три правящие партии страны приняли в бундестаге документ, призывающий правительство поставить Украине тяжелые вооружения. Тогда же было объявлено о намерении Берлина передать Киеву 30 зенитных самоходных установок Gepard, организовав соответствующую подготовку украинских военных на территории ФРГ. Первая партия этих оснащенных автоматическими пушками установок должна отправиться на Украину в июле, вторая — в августе.

Задержки в поставках тяжелого вооружения вызывают разногласия между Киевом и Берлином. Как сообщала в середине мая Welt, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, обсуждая этот вопрос с министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт, «вышел из себя». По информации газеты, он потребовал ответа о поставках танков и быстрого решения вопроса боеприпасов.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник утверждал, что Шольц на самом деле не намерен реализовывать призыв бундестага и поставлять Киеву тяжелые вооружения. В интервью RND Мельник согласился с утверждением журналиста, что выбор Gepard для поставки на Украину является фарсом, поскольку ФРГ располагает лишь 23 тыс. снарядов к ним, которых хватит всего на полчаса работы одной установки.

В российском МИДе считают, что, снабжая Украину оружием, Запад способствует «продолжению кровопролития». «Это и бизнес, и адская карусель, и, помимо всего прочего, главная цель — дестабилизация региона», — говорила представитель ведомства Мария Захарова. В Минобороны утверждали, что конвои с военной помощью от стран НАТО станут «законной целью» для российских военных.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
тяжелые вооружения поставка вооружений Германия
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