Spiegel узнала о задержках с поставкой немецкого оружия Киеву

По данным газеты, за неделю после обещания канцлера Олафа Шольца в ближайшее время поставить Украине тяжелое вооружение Киеву были переданы лишь запасные запчасти

Фото: Felipe Dana / AP

Несмотря на заявления канцлера Олафа Шольца, Германия до сих пор не передала Украине ни одной единицы тяжелого вооружения. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на электронное письмо, отправленное политикам в сфере безопасности.

В письме говорится, в частности, что на этой неделе «никаких дополнений» к поставленному оружию не поступало. Кроме этого, правительство также не намерено публично публиковать списки доставки оружия, пишет газета.

1 июня Шольц заявил, что Германия поставит Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T: они будут переданы Киеву в ближайшие недели. Еще Вооруженные силы Украины получат от ФРГ современную радиолокационную станцию и 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000.

Тем не менее, по данным Spiegel, за последние несколько недель Киеву были переданы лишь запасные части.

Германия долгое время придерживалась политики отказа от поставки вооружений Украине, но пересмотрела ее после начала российской военной операции 24 февраля, сохраняя при этом негласный запрет на поставки тяжелых вооружений.

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В конце апреля три правящие партии страны приняли в бундестаге документ, призывающий правительство поставить Украине тяжелые вооружения. Тогда же было объявлено о намерении Берлина передать Киеву 30 зенитных самоходных установок Gepard, организовав соответствующую подготовку украинских военных на территории ФРГ. Первая партия этих оснащенных автоматическими пушками установок должна отправиться на Украину в июле, вторая — в августе.

Задержки в поставках тяжелого вооружения вызывают разногласия между Киевом и Берлином. Как сообщала в середине мая Welt, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, обсуждая этот вопрос с министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт, «вышел из себя». По информации газеты, он потребовал ответа о поставках танков и быстрого решения вопроса боеприпасов.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник утверждал, что Шольц на самом деле не намерен реализовывать призыв бундестага и поставлять Киеву тяжелые вооружения. В интервью RND Мельник согласился с утверждением журналиста, что выбор Gepard для поставки на Украину является фарсом, поскольку ФРГ располагает лишь 23 тыс. снарядов к ним, которых хватит всего на полчаса работы одной установки.

В российском МИДе считают, что, снабжая Украину оружием, Запад способствует «продолжению кровопролития». «Это и бизнес, и адская карусель, и, помимо всего прочего, главная цель — дестабилизация региона», — говорила представитель ведомства Мария Захарова. В Минобороны утверждали, что конвои с военной помощью от стран НАТО станут «законной целью» для российских военных.