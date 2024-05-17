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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский подписал закон о повышении штрафов для уклонистов

Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение правил мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине
Теперь штрафы для уклонистов от мобилизации составят от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен. За неуплату штрафа власти смогут списывать средства со счетов или арестовывать имущество. Также предусмотрена уголовная ответственность
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение правил воинского учета. Соответствующий документ размещен на сайте Верховной рады Украины.

В частности, теперь уклонистам от мобилизации грозят штрафы от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен (от 39 тыс. до 58,5 тыс. руб.), для должностных лиц — от 34 тыс. до 59,5 тыс. гривен (от 78 тыс. до 136,6 тыс. руб.). За неуплату штрафа может грозить списание средств со счетов или арест имущества.

Однако есть большой перечень украинского Минюста относительно того, на что взыскание накладывать нельзя. Среди таких вещей: посуда, постельное белье, средства гигиены, одежда, обувь, все детские вещи, лекарства и медицинские средства, трехмесячный запас воды, еды, топлива, домашний скот. Помимо этого на семью должны оставить по одному компьютеру, телефону, телевизору, холодильнику, кровать, стол, стул и шкаф.

Что касается жилья, то, если оно у человека единственное, то взыскание на него можно наложить, если сумма задолженности превышает 20 минимальных зарплат. Сейчас это 160 тыс. гривен (367 тыс. руб.).

Как поясняет «Страна.ua», уголовная ответственность может возникнуть в двух случаях: если человек не пришел после предупреждения руководителя ТЦК (не путать с повесткой), врученного лично человеку, либо, если человек прошел военно-врачебную комиссию и ему была вручена повестка о мобилизации, однако он по ней не явился.

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Фото:Oleksandr Ratushniak / Reuters

Всеобщая мобилизация и военное положение на Украине действуют с 24 февраля 2022 года, их регулярно продлевают. Новый закон о мобилизации был подписан Зеленским в середине апреля. Он в том числе предусматривает, что только 50% чиновников категорий Б и В (руководители государственных органов и их заместители, а также другие должности государственной службы) получат бронь, а не 100%, как было раньше. Полностью забронированными остаются чиновники категории А — высшее звено госслужащих. Кроме того, на учет теперь будут ставить и пенсионеров силовых структур, а повестка будет считаться врученной после появления в электронном кабинете.

В законе также отменяются категории ограниченно годных. Теперь на Украине будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе. Те, кто сейчас является «ограниченно годным», в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию. Кроме того, возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, был снижен с 27 до 25 лет.

Власти Украины неоднократно заявляли о необходимости увеличения набора в армию. Еще в декабре Зеленский заявил, что украинское командование предложило дополнительно призвать 500 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что мобилизационный резерв Украины не безграничен и, судя по потерям ВСУ, западные страны решили воевать с Россией до «последнего украинца». В начале мая на тот момент министр обороны России Сергей Шойгу отчитывался, что только с начала 2024 года потери ВСУ превысили 111 тыс. человек.

Зеленский подписал закон о повышении штрафов для уклонистов
Зеленский подписал закон о повышении штрафов для уклонистов

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Владимир Зеленский мобилизация Военная операция на Украине штрафы уклонисты
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

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