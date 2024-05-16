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Военная операция на Украине ,  
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Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал поездку президента Украины Владимира Зеленского в Харьков прощальным визитом.

16 мая Зеленский сообщил в телеграм-канале, что находится в Харькове. Там он провел заседание ставки и заслушал доклады военного руководства. Ситуация в Харьковской области он назвал «в целом контролируемой». Но так как само харьковское направление остается «крайне сложным», то было принято решение усилить подразделения, находящиеся в регионе, добавил глава государства.

«Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду?» — написал Дмитрий Медведев в своем посте во «ВКонтакте», комментируя визит украинского президента.

«Или так хочет?» — добавил замглавы российского Совбеза, опубликовав в том же посте фотографию казни итальянского лидера Бенито Муссолини, который участвовал во Второй мировой войне на стороне Германии. 28 апреля 1945 года его расстреляли, а затем повесили тело на площади в Милане.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

10 мая Зеленский заявил о начале российского наступления в Харьковской области. 13 мая Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал «тактический успех» российских войск на харьковском направлении. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал нехватку сил на фоне попыток предотвратить продвижение российских сил в регионе.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что на всех направлениях сейчас «довольно неплохо» идет наступление. По его словам, для этого созданы резервы — по личному составу, технике и боеприпасам. Минобороны России докладывало об улучшении позиций своих войск в Харьковской области и о взятии нескольких населенных пунктов в регионе.

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Владимир Зеленский Дмитрий Медведев Харьков Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года

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