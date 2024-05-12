Украинские власти рассказали о ходе эвакуации в Харьковской области
Из населенных пунктов Харьковской области более чем за двое суток эвакуировали свыше 4 тыс. человек, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.
По его словам, 70% эвакуированных в основном остаются у родственников и близких. Развернуто еще почти 900 мест для размещения граждан. Им оказывают гуманитарную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь, сказал глава военной администрации.
Украинская нацполиция сообщила, что за два дня эвакуировала 970 жителей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской общин.
10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале наступления российских сил в Харьковской области. В тот же день мэр Волчанска сообщил об эвакуации жителей. По его словам, из города вывезли всех детей.
11 мая Минобороны России отчиталось о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Синегубов говорил, что тяжелые бои идут в селах Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а также в окрестностях сел Олейниково и Огурцово.
Поселок Плетеневка и село Огурцово находятся рядом с украинским городом Волчанск, ближайшие российские населенные пункты — город Шебекино и село Новая Таволжанка Белгородской области.
Села Борисовка, Пыльная и Стрелечья располагаются на границе с Белгородским районом, к востоку от трассы Белгород — Харьков и КПП «Нехотеевка».
Говоря об эвакуации, Синегубов отмечал, что угрозы наступления на Харьков сейчас нет. О том, что в городе «нет предпосылок для эвакуации», в апреле заверял и мэр Игорь Терехов.
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