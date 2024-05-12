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Военная операция на Украине ,  
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Украинские власти рассказали о ходе эвакуации в Харьковской области

Синегубов: из Харьковской области эвакуировали более 4 тыс. человек
Сюжет
Военная операция на Украине
10 мая президент Владимир Зеленский заявил о начале наступления российских сил в Харьковской области, российское Минобороны сообщило о взятии пяти населенных пунктов в этом регионе
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters

Из населенных пунктов Харьковской области более чем за двое суток эвакуировали свыше 4 тыс. человек, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

По его словам, 70% эвакуированных в основном остаются у родственников и близких. Развернуто еще почти 900 мест для размещения граждан. Им оказывают гуманитарную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь, сказал глава военной администрации.

Украинская нацполиция сообщила, что за два дня эвакуировала 970 жителей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской общин.

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10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале наступления российских сил в Харьковской области. В тот же день мэр Волчанска сообщил об эвакуации жителей. По его словам, из города вывезли всех детей.

11 мая Минобороны России отчиталось о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Синегубов говорил, что тяжелые бои идут в селах Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а также в окрестностях сел Олейниково и Огурцово.

Поселок Плетеневка и село Огурцово находятся рядом с украинским городом Волчанск, ближайшие российские населенные пункты — город Шебекино и село Новая Таволжанка Белгородской области.

Села Борисовка, Пыльная и Стрелечья располагаются на границе с Белгородским районом, к востоку от трассы Белгород — Харьков и КПП «Нехотеевка».

Говоря об эвакуации, Синегубов отмечал, что угрозы наступления на Харьков сейчас нет. О том, что в городе «нет предпосылок для эвакуации», в апреле заверял и мэр Игорь Терехов.

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Елена Чернышова
Харьковская область эвакуция
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