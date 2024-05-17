Беспилотники атаковали НПЗ в Туапсе

Два украинских беспилотника атаковали НПЗ в Туапсе, там начался пожар

На НПЗ после атаки беспилотников начался пожар, он локализован. Ночью атаке дронов также подверглись Новороссийск и Севастополь

НПЗ в Туапсе (Фото: Игорь Онучин / ТАСС)

Два украинских беспилотника пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Туапсе — нефтеперерабатывающий завод, сообщил оперштаб Краснодарского края.

«В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступил к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

В оперштабе добавили, что пожар локализован.

Телеграм-канал SHOT пишет, что в Туапсе звучала сирена воздушной тревоги.

Прошедшей ночью дроны также атаковали Новороссийск. По данным краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева, силами ПВО было подавлено свыше десятка беспилотников. В городе после этого «возникли локальные возгорания». На фоне атаки мэр города Андрей Кравченко призвал жителей не выходить из дома и не приближаться к окнам.

Кроме того, ночная атака дронов была отражена в Севастополе. По словам губернатора Михаила Развожаева, она была массированной: были уничтожены десятки беспилотников и более пяти безэкипажных катеров.

В Туапсе расположен НПЗ «Роснефти». В январе на его территории загорелась вакуумная установка, причины пожара не уточнялись.

В последние месяцы Украина усилила атаки на российские энергообъекты. В частности, в мае дроны ударяли по НПЗ под Анапой, в Башкирии, Волгоградской, Калужской областях. Россия наносила ответные удары по украинским объектам инфраструктуры.