Беспилотники атаковали НПЗ в Туапсе
Два украинских беспилотника пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Туапсе — нефтеперерабатывающий завод, сообщил оперштаб Краснодарского края.
«В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступил к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказано в сообщении.
В оперштабе добавили, что пожар локализован.
Телеграм-канал SHOT пишет, что в Туапсе звучала сирена воздушной тревоги.
Прошедшей ночью дроны также атаковали Новороссийск. По данным краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева, силами ПВО было подавлено свыше десятка беспилотников. В городе после этого «возникли локальные возгорания». На фоне атаки мэр города Андрей Кравченко призвал жителей не выходить из дома и не приближаться к окнам.
Кроме того, ночная атака дронов была отражена в Севастополе. По словам губернатора Михаила Развожаева, она была массированной: были уничтожены десятки беспилотников и более пяти безэкипажных катеров.
В Туапсе расположен НПЗ «Роснефти». В январе на его территории загорелась вакуумная установка, причины пожара не уточнялись.
В последние месяцы Украина усилила атаки на российские энергообъекты. В частности, в мае дроны ударяли по НПЗ под Анапой, в Башкирии, Волгоградской, Калужской областях. Россия наносила ответные удары по украинским объектам инфраструктуры.
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