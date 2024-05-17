В Новороссийске отразили атаку более десяти беспилотников
В Новороссийске украинские дроны пытались атаковать гражданские объекты, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.
Мэр города Андрей Кравченко призвал жителей из-за «беспилотной воздушной атаки» не покидать помещений и отойти от окон.
Телеграм-канал Mash сообщил, что удару подверглись нефтебаза и морской порт. SHOT со ссылкой на очевидцев пишет о взрывах в городе, в том числе в районе порта.
Атаку дронов ночью в ночь на 17 мая отразили в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев назвал ее массированной, по его словам, были уничтожены десятки беспилотников и более пяти безэкипажных катеров. По данным чиновника, пострадавших в результате атаки нет.
В августе прошлого года два беспилотных катера ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, они были уничтожены.
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