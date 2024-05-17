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Военная операция на Украине ,  
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В Новороссийске отразили атаку более десяти беспилотников

Губернатор Кондратьев: в Новороссийске отразили атаку более десяти беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
По данным губернатора Кондратьева, дроны были нацелены на гражданские объекты, их нейтрализовали силы ПВО. Также атаку беспилотников отразили в Севастополе
Новороссийск ночью
Новороссийск ночью (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В Новороссийске украинские дроны пытались атаковать гражданские объекты, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

Мэр города Андрей Кравченко призвал жителей из-за «беспилотной воздушной атаки» не покидать помещений и отойти от окон.

Телеграм-канал Mash сообщил, что удару подверглись нефтебаза и морской порт. SHOT со ссылкой на очевидцев пишет о взрывах в городе, в том числе в районе порта.

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Атаку дронов ночью в ночь на 17 мая отразили в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев назвал ее массированной, по его словам, были уничтожены десятки беспилотников и более пяти безэкипажных катеров. По данным чиновника, пострадавших в результате атаки нет.

В августе прошлого года два беспилотных катера ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, они были уничтожены.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Новороссийск Краснодарский край беспилотники Вениамин Кондратьев

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