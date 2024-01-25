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Политика ,  
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На нефтебазе в Туапсе произошел пожар

Оперштаб: в Туапсе на нефтебазе произошел пожар
Горит вакуумная установка на территории НПЗ, сообщил глава Туапсинского района. Пожар локализовали, пострадавших нет

В Туапсе на территории нефтебазы произошел пожар, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Причину возгорания там не уточнили.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, огонь тушат. На месте работают оперативные и специальные службы, также туда приехал глава Туапсинского района Сергей Бойко.

По словам Бойко, горит вакуумная установка на территории нефтеперерабатывающего завода. Возгорание удалось локализовать. «Прошу доверять официальным источникам информации и не выкладывать видео с места происшествия во избежании неблагоприятных последствий», — написал он.

Пожар на терминале НОВАТЭК в Усть-Луге полностью потушили спустя сутки
Общество
Фото:yuri_zapalatskiy / Telegram

Площадь возгорания составила порядка 200 кв. м., передает «Интерфакс». Местное издание 93.ru пишет, что перед пожаром очевидцы слышали звук взрыва. По данным телеграм-канала 112, в аэропорту Сочи ввели план «Ковер».

В ночь на 21 января пожар произошел на терминале НОВАТЭКа в морском порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области. Компания не назвала конкретную причину произошедшего, отметив только, что «возгорание стало следствием внешнего воздействия». Полностью потушить пожар удалось днем 22 января, к утру 24 января терминал возобновил отгрузку топлива.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Туапсе нефтебаза Пожар Краснодарский край
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