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Reuters узнал о возможности отремонтировать Patriot после удара «Кинжала»

Reuters: в США допустили ремонт поврежденного ЗРК Patriot после удара «Кинжала» на Украине
Источники агентства считают, что ЗРК Patriot не был уничтожен в результате удара «Кинжала», но получил повреждения, и его возможно отремонтировать на территории Украины

Вашингтон и Киев обсуждают возможность ремонта переданного ВСУ зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot после удара российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал», сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По словам двух американских чиновников, с которыми побеседовало агентство, американской системе ПВО, скорее всего, был причинен ущерб, но она не была уничтожена. Об этом же накануне сообщил CNN со ссылкой на источник.

Как пишет Reuters, в настоящий момент стороны считают, что систему можно отремонтировать на территории Украины, ее не понадобится вывозить из страны. Однако источник агентства добавил, что после того как США получат дополнительную информацию о произошедшем, эта оценка может поменяться.

В Белом доме ранее не смогли подтвердить, был ли поврежден ЗРК, но сообщили о готовности Вашингтона помочь с ремонтом за пределами Украины, если это будет необходимо.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские военные поразили ЗРК Patriot в Киеве ударом «Кинжала». В ночь на 16 мая в украинской столице прогремели несколько взрывов, власти сообщали о работе ПВО и отражении ракетных атак. В Минобороны Украины сообщили о шести сбитых «Кинжалах», на что глава российского военного ведомства Сергей Шойгу ответил: «Россия не запускала столько «Кинжалов», сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями».

Первая система Patriot была доставлена на Украину из Германии 18 апреля. На следующий день первый замминистра украинского Минобороны Александр Павлюк сообщил о прибытии в страну ЗРК из США и Нидерландов; сколько всего комплексов получил Киев, не уточнялось.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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