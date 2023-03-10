FT сообщила о получении Украиной первого комплекса Patriot

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 80,14 (-0,41) Инвестиции, 09 мар, 16:07 Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 75,9 (+0,45) Инвестиции, 09 мар, 16:07
Цены на нефть упали до минимума более чем за месяц Инвестиции, 10:11
В «Росэнергоатоме» исключили вину России в нарушении энергоснабжения ЗАЭС Политика, 10:08
Страховщики назвали главные опасения покупателей дач Недвижимость, 10:01
Марокко стало кандидатом на замену Украине в заявке на ЧМ-2030 по футболу Спорт, 10:00
«Деловые Линии» расширили автопарк битопливных тягачей до 50 единиц Пресс-релиз, 10:00
Глава Днепропетровской области заявил о разрушении объекта инфраструктуры Политика, 09:48
Джек Дорси — фанат ледяного душа. Стоит ли повторять за миллиардером Pro, 09:48
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
14 марта 19:00
Записаться
Малкин стал «самым грубым» игроком в истории «Питтсбурга» Спорт, 09:43
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 09:40
Брокеры сообщили о притоке на рынок инвесторов из дружественных стран Инвестиции, 09:38
FT сообщила о получении Украиной первого комплекса Patriot Политика, 09:37
Stripe ищет деньги и увольняет людей. Что ждет самый дорогой стартап мира Pro, 09:33
Россияне стали чаще планировать ремонт жилья Недвижимость, 09:30
Володин посчитал отзыв закона об иноагентах в Грузии выгодным для США Политика, 09:29
Военная операция на Украине ,  
0 

FT сообщила о получении Украиной первого комплекса Patriot

Financial Times: первый комплекс Patriot уже прибыл на Украину
Комплекс Patriot
Комплекс Patriot (Фото: raytheonmissilesanddefense.com)

Украина, предположительно, уже получила один из двух комплексов ПВО Patriot, которые обещали ей США и Германия, пишет Financial Times, не уточняя источник информации. По данным газеты, система пока не введена в эксплуатацию, ожидается поставка еще нескольких пусковых установок Нидерландами.

На прошлой неделе о прибытии первых Patriot на Украину сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. «Благодаря усилиям Польши батареи Patriot и первые танки Leopard, среди прочего, достигли Украины», — сказал Блащак в интервью El Pais, однако позже польское Минобороны заявило, что его слова неверно интерпретировали. Министр имел ввиду, что благодаря усилиям Польши комплексы вообще решили поставить Украине.

Материал дополняется.

Теги
Patriot ПВО Украина Военная операция на Украине США
Материалы по теме
Варшаве пришлось объяснить слова министра о первых Patriot на Украине
Политика
Голландский премьер заявил о готовности передать Киеву системы Patriot
Политика
Пентагон подтвердил скорое начало обучения ВСУ работе с Patriot в США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter