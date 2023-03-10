FT сообщила о получении Украиной первого комплекса Patriot

Комплекс Patriot (Фото: raytheonmissilesanddefense.com)

Украина, предположительно, уже получила один из двух комплексов ПВО Patriot, которые обещали ей США и Германия, пишет Financial Times, не уточняя источник информации. По данным газеты, система пока не введена в эксплуатацию, ожидается поставка еще нескольких пусковых установок Нидерландами.

На прошлой неделе о прибытии первых Patriot на Украину сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. «Благодаря усилиям Польши батареи Patriot и первые танки Leopard, среди прочего, достигли Украины», — сказал Блащак в интервью El Pais, однако позже польское Минобороны заявило, что его слова неверно интерпретировали. Министр имел ввиду, что благодаря усилиям Польши комплексы вообще решили поставить Украине.

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