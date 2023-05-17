В США не подтвердили повреждение ЗРК Patriot на Украине

В США не могут подтвердить, была ли подбита на Украине американская система противовоздушной и противоракетной обороны Patriot после атаки российской ракеты «Кинжал». Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Я не могу подтвердить сообщения о повреждении системы Patriot в Украине... Я просто не могу говорить об этом», — ответил Кирби на вопрос журналистов.

При этом он отметил, что в случае нанесения ущерба ЗРК Patriot и в случае необходимости ремонтных работ за пределами Украины, США готовы в этом помочь.

16 мая Минобороны заявило, что ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» был поражен американский комплекс Patriot в Киеве. Ведомство также сообщило, что в ночь на вторник российские войска нанесли «сосредоточенный удар» и поразили пункты дислокации украинских военных, а также склады с западными вооружениями.

Позже телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что власти США оценивают ущерб российского удара по Patriot. Сейчас американские военные решают, нужно ли полностью вывозить систему для починки или украинцы смогут отремонтировать ее на месте. Всего у Украины два ЗРК Patriot.