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Пентагон подтвердил скорое начало обучения ВСУ работе с Patriot в США

Пентагон: обучение ВСУ работе с ЗРК Patriot начнется на следующей неделе в Оклахоме

США начнут обучение украинских военных работе с комплексами противовоздушной обороны Patriot на следующей неделе на базе американских сухопутных войск Форт-Силл в штате Оклахома, сообщил пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер на брифинге. Трансляция велась в аккаунте Минобороны США в Twitter.

Он уточнил, что в ходе обучения будут подготовлены от 90 до 100 украинских военнослужащих. Райдер пояснил, что в Форт-Силл расположен тренировочный центр, где обучаются зенитчики из союзных США стран.

Одна из журналисток на брифинге Райдера отметила, что обучение работе с Patriot длится около года. Представитель Пентагона подтвердил это, отметив, что Вашингтон постарается сделать так, чтобы подготовленные военные вернулись на Украину «как можно скорее».

По словам заместителя помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лоры Купер, ожидается, что обучение займет «несколько месяцев». Конкретные сроки завершения обучения назвать она не смогла.

Киев неоднократно просил о поставке комплексов ПВО Patriot. В декабре прошлого года, когда в Вашингтоне находился президент Украины Владимир Зеленский с первым с начала боевых действий зарубежным визитом, Белый дом объявил о поставках этих систем.

Тогда президент США Джо Байден поручил выделить Украине очередной пакет военной помощи, в том числе системы Patriot. Как уточнил глава Госдепа Энтони Блинкен, всего США выделят Украине $1,85 млрд, из которых $1 млрд пойдет на «укрепление противовоздушной обороны» Украины, в том числе на закупку систем ПВО Patriot, а оставшиеся $850 млн — на «помощь в области безопасности».

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Батарея Patriot состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракеты, пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). По оценке Центра стратегических и международных исследований США, стоимость одной батареи на данный момент составляет около $1,1 млрд. По данным армии, сейчас на вооружении находятся 15 батальонов Patriot (один батальон состоит из четырех батарей).

Президент России Владимир Путин заявил, что российские вооруженные силы «пощелкают» американские системы ПВО Patriot, которые США пообещали поставить на Украину.

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Пентагон Patriot обучение военных Оклахома
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