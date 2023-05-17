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CNN узнал о возможности отремонтировать поврежденный Patriot на Украине

CNN: ЗРК Patriot смогут отремонтировать на Украине, он получил минимальные повреждения
Минобороны России сообщило об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» 16 марта. Источники CNN сообщили, что комплекс получил «минимальные повреждения» и его можно отремонтировать на Украине
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot (Фото: Arnulf Hettrich / IMAGO / Global Look Press)

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, об уничтожении которого 16 мая сообщило Минобороны России, получил минимальные повреждения, его возможно отремонтировать, не вывозя с Украины, сообщает CNN со ссылкой на трех чиновников США.

«Система все еще находится в рабочем состоянии, а радиолокационная составляющая Patriot, один из важнейших ее элементов, не пострадала. Чиновники США не считают, что Patriot нужно будет убрать с поля боя для ремонта», — говорится в сообщении телеканала.

16 мая Минобороны заявило, что ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» был поражен американский комплекс Patriot в Киеве. Источник CNN после этого уточнил, что американской ЗРК, скорее всего, был причинен ущерб, но она не была уничтожена.

«Кинжал» — комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Его скорость в десять раз выше скорости звука; дальность — более 2 тыс. км; ракета способна преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; масса боевой части — 500 кг.

Спустя сутки источник Reuters сообщил, что Вашингтон и Киев обсуждают возможность ремонта поврежденного Patriot. Агентство тогда отмечало, что стороны оценивали возможность ремонта ЗРК на территории Украины, однако окончательное решение должно было принять командование США.

В Белом доме ранее не смогли подтвердить, был ли поврежден ЗРК, но сообщили о готовности Вашингтона помочь с ремонтом за пределами Украины, если это будет необходимо.

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О решении поставить ЗРК Patriot Украине США объявили в декабре 2022 года, после визита в страну президента Владимира Зеленского. Киев назвал решение США о передаче данных комплексов «психологическим переломом», который дал возможность обсуждать поставки этих систем и с другими странами. Первый ЗРК прибыл на Украину в середине апреля.

Кремль заявил, что поставки систем ПВО сделают «конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не повлияют на «целеполагание и конечный результат» спецоперации. Президент Владимир Путин сказал, что российские войска «пощелкают» американские Patriot.


 

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