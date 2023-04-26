Китай назначил экс-посла в России главным по урегулированию на Украине

После первых с начала спецооперации переговоров Си и Зеленского Китай создал делегацию по урегулированию на Украине, главой которой стал бывший посол Пекина в Москве

Ли Хуэй (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Китайскую делегацию по урегулированию кризиса на Украине возглавил бывший посол КНР в России Ли Хуэй, сообщает South China Morning Post.

«Посланник, бывший заместитель министра иностранных дел Ли Хуэй, станет самым высокопоставленным китайским чиновником, ступившим на украинскую землю с начала [боевых действий]. Он был послом Китая в России в течение 10 лет, в 2009–2019 годах», — пишет издание.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее 26 апреля сообщил, что Китай направит своего представителя для консультаций по политическому урегулированию украинского кризиса.

«Китай направит специального представителя от правительства по делам Евразии на Украину и в другие страны, чтобы провести углубленные консультации со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса», — цитирует Си агентство «Синьхуа».

После телефонного разговора Си президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении послом в Китае Павла Рябикина. С февраля 2021 года, когда умер посол Павел Камышев, посла Украины в Китае не было, дела вел временный поверенный.

Первый после начала спецоперации телефонный разговор между Зеленским и Си состоялся ранее 26 апреля. В Пекине сообщили, что в ходе беседы Си назвал диалог единственным путем урегулирования конфликта на Украине, а также указал, что в ядерной войне не может быть победителей.

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила в Twitter, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. По ее словам, Китай направит специального представителя на Украину и другие страны для обсуждения урегулирования кризиса.



Зеленский рассказал, что разговор был «долгим и содержательным». «Считаю, что этот разговор, как и назначение посла Украины в Китае, придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений», — заявил украинский президент. Прошлый посол Украины в Пекине Сергей Камышев умер в феврале 2021 года в возрасте 64 лет.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия приветствует готовность Китая прилагать усилия для налаживания переговорного процесса на Украине, но Киев демонстрирует «неприятие любых здравых инициатив». По ее словам, подходы России по урегулированию конфликта на Украине имеют «широкое созвучие» с подходами Китая, но проблема заключается «не в недостатке хороших планов».



По ее мнению, Украина показывает «неприятие любых здравых инициатив», а также увязывает согласие на переговоры ультиматумами с «заведомо нереалистичными требованиями».