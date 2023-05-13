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Зеленский отказался от посредничества Ватикана в переговорах с Россией

Зеленский об инициативе Ватикана: Киев не нуждается в посредниках в переговорах с Москвой
Киев не нуждается в посредниках при переговорах с Москвой, основой диалога должна стать предложенная им «формула мира». Украина заинтересована в присоединении Ватикана к продвижению именно этой инициативы, сказал Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Украине не нужны посредники в переговорах с Россией, заявил президент страны Владимир Зеленский во время своего визита в Рим и после встречи с папой римским Франциском телеканалу RAI, комментируя инициативу Ватикана по помощи в мирном процессе.

«При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир», — сказал он (цитата по «Стране»).

По словам президента, основой урегулирования должна стать предложенная им «формула мира». Он отметил, что Украина «очень заинтересована» в привлечении Ватикана к реализации именно ее мирной инициативы.

Зеленский исключил, что он в процессе урегулирования будет говорить с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что такие попытки уже были — речь о минских соглашениях. «Восемь лет и ноль результатов», — заявил Зеленский.

Он также заявил, что на данный момент «выход из ситуации на Украине — контрнаступление». Президент отметил, что Киев намерен дойти до границы с Крымом, прежде чем можно будет пойти на переговоры.

1 мая папа римский рассказал, что принимает участие в работе миротворческой миссии в рамках конфликта на Украине, но не стал разглашать каких-либо подробностей. Через 10 дней он сообщил, что работа в рамках этой миссии продолжается и выразил надежду, что «дело пойдет вперед». В российском МИДе указывали, что не получали каких-либо предложений со стороны Ватикана по мирному урегулированию.

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«Формулу мира» Зеленский представил в ноябре прошлого года. Глава МИД России Сергей Лавров называл выдвинутые им условия нереалистичными и неадекватными ситуации. Кроме того, как отметил он, чем дольше Украина будет отказываться от переговоров, тем сложнее будет сторонам договориться.

Москва не раз заявляла, что готова пойти на переговоры с Киевом, но она не будет следовать «чужим условиям» в данном вопросе, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль подчеркивал, что Украина при переговорах должна учитывать «ситуацию де-факто и новые реалии».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Зеленский Украина мирные переговоры Папа Римский
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