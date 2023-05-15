Дипломат КНР по урегулированию на Украине выбрал первый пункт для поездки

Ли Хуэй (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Первой страной, которую посетит спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в рамках турне с 15 мая, станет Украина. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

МИД Китая не стал называть порядок посещения стран спецпредставителем. Ведомство пообещало «своевременно» предоставить соответствующую информацию.

О визите Ли Хуэя на Украину, а также в Россию, Польшу, Францию и Германию китайский МИД сообщил 12 мая. Ранее ведомство заявляло, что целью поездки станут «углубленные консультации со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса».

Ли Хуэй с 2009 по 2019 год был послом Китая в России. В конце апреля его назначили главным уполномоченным по урегулированию конфликта на Украине.

Министерство анонсировало поездку в день первого разговора президента Украины с председателем КНР Си Цзиньпином с начала российской спецоперации.

24 февраля, в годовщину начала боевых действий на Украине, Китай представил свой план урегулирования конфликта из 12 пунктов. Пекин предложил уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от санкций.

Зеленский счел план Китая скорее высказыванием мыслей. Он отметил, что среди предложений Пекина нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, а потому этот план нереализуем.

Российская сторона приветствовала китайские предложения по мирному урегулированию. Президент России Владимир Путин не исключил, что план ляжет в основу мирного соглашения.