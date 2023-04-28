Аналитик заявил о «возвращении» российской нефти в Европу благодаря Индии

В апреле импорт нефти из России в Индию достигнет рекордных 2 млн барр. в день, а Нью-Дели станет крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европу, ожидают в Kpler. Санкции не запрещают закупать сырье и перерабатывать в дизтопливо

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По данным аналитической компании Kpler, в апреле Индия может стать крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европу — объем экспорта превысит 360 тыс. барр. в сутки, сообщает Bloomberg. Одновременно Нью-Дели продолжает наращивать закупки сырой нефти у Москвы: как ожидается, в этом месяце ее импорт из России в Индию превысит 2 млн барр. в день, что составляет почти 44% от общего объема поставок нефти в страну.

Эмбарго Евросоюза на импорт российского сырья начало действовать 5 декабря, на импорт нефтепродуктов — с 5 февраля. С этого же времени установлены ценовые потолки на поставки нефти и нефтепродуктов из России в третьи страны. Однако санкции Брюсселя не мешают таким странам, как Индия, покупать дешевое российские сырье, перерабатывать его в топливо, в частности дизельное, и отправлять в Европу с наценкой, пишет агентство. Bloomberg ранее отмечал возросшую в связи с этим роль Нью-Дели на мировом рынке.

«Российская нефть возвращается в Европу, несмотря на все санкции, и Индия, которая наращивает экспорт топлива на Запад, является ярким тому примером», — сказал ведущий нефтяной аналитик Kpler Виктор Катона. По его словам, это неизбежно с учетом объемов сырья, которые Нью-Дели закупает у Москвы.

Аналитики Vortexa ранее подсчитали, что в марте Россия экспортировала в Индию 1,64 млн барр. нефти в сутки, шестой месяц подряд став крупнейшим поставщиком в эту страну. При этом в месячном исчислении рост оказался незначительным (по сравнению с 1,62 млн барр. в день в феврале).

Индия не присоединилась к западным санкциям, но, как ранее сообщал Bloomberg, банки страны рекомендовали нефтеперерабатывающим заводам не покупать российскую нефть дороже потолка цен в $60 за баррель, введенного Евросоюзом, G7 и Австралией. Государственный банк Индии (State Bank of India) и Банк Бароды (Bank of Baroda) предупредили местные НПЗ, что не станут проводить платежи за нефть, купленную дороже лимита.

После этого министр нефти страны Панкадж Джейн заявил, что большая часть поставок российской нефти в Индию осуществляется по цене ниже предельной, но стране «никто не мешает» покупать ее по более высокой стоимости. Если цена превышает потолок, компании самостоятельно ищут альтернативные механизмы расчетов, сказал министр.