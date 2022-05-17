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МИД заявил о «развязанных руках» России после расширения НАТО в Европе

Стокгольм и Хельсинки, которые ранее придерживались политики военного нейтралитета, официально объявили о намерении стать членами НАТО 15 мая. Накануне президент Владимир Путин заявлял, что не усматривает в этом угрозы
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

США заставили Швецию и Финляндию вступить в НАТО, и это «развязывает руки» России для ответных действий. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, выступая в эфире программы «Соловьев Live».

«Вашингтон, под давлением заставляя эти страны, которые много десятилетий проводили нейтральную политику невступления в военные блоки, заставляя их менять свою стратегическую направленность и курс, развязал нам руки», — сказала Захарова.

«Это делают на самом деле не их [Финляндии и Швеции] народы, а их политические силы», — добавила она.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Две скандинавские страны официально объявили 15 мая о намерении вступить в НАТО, хотя ранее придерживались нейтралитета, объяснив это тем, что видят угрозу от России. Шведский премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что в дальнейшем политика нейтралитета не будет полезной.

Комментируя решение Швеции и Финляндии, президент Владимир Путин заявил, что у России нет проблем с этими странами, но расширение военной инфраструктуры на этих территориях «вызовет ответную реакцию». По мнению Путина, НАТО расширяется «совершенно искусственно во внешнеполитических интересах Соединенных Штатов». Президент также подчеркнул, что действия скандинавских государств способны усугубить «и без того непростую обстановку в сфере международной безопасности».

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
МИД НАТО расширение Швеция Финляндия ответ
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