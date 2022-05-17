Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

Швеция официально подала заявку на членство в НАТО, в ближайшее время за ней должна последовать Финляндия. Теперь перспективы их членства предстоит обсудить странам альянса, против него выступает Турция

Анна Линде подписывает заявку на членство в НАТО (Фото: Henrik Montgomery / EPA / ТАСС)

Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО, сообщает газета Aftonbladet.

По словам Линде, заявка Швеции о вступлении в НАТО будет подаваться вместе с заявкой Финляндии. Процесс вступления в альянс должен занять около года.

«Это большой, серьезный шаг. Мы определились с тем, что, по нашему мнению является наилучшим для Швеции», — прокомментировала она подписание документа.

Президент Финляндии Саули Ниинистё сейчас находится в Швеции с государственным визитом. Голосование по вопросу подачи заявки на вступление в альянс парламент Финляндии проведет сегодня.

Швеция сохраняла международный нейтралитет с XIX века. Финляндия была нейтральной страной почти 80 лет, с момента окончания Второй Мировой войны.

Для вступления Финляндии и Швеции в НАТО требуется рассмотрение заявок в Североатлантическом совете — основном политическом органе управления НАТО. После этого соглашение о членстве стран в альянсе должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах, состоящих в военно-политическом блоке.

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Против вступления Финляндии и Швеции в НАТО уже высказалась Турция. Власти этой страны обвиняют Стокгольм и Хельсинки в поддержке террористов из-за того, что они предоставляют убежища участникам курдской радикальной группировки РПК (Рабочая партия Курдистана), которая считается в Турции террористической. «Сейчас мы следим за развитием событий в отношении Швеции и Финляндии, но не видим [в этом] позитива», — заявлял 13 мая президент Реджеп Тайип Эрдоган. В то же время, 14 мая официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын подчеркнул, что Анкара «не закрывает дверь» в НАТО для Финляндии и Швеции, хотя и поднимает этот вопрос как проблему для национальной безопасности.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Ниинистё называл ошибкой отказ Финляндии от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в НАТО, поскольку никаких угроз безопасности Хельсинки не существует. Он предупредил, что этот шаг может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях. Российский МИД предупреждал, что Москва примет соответствующие шаги для обеспечения своей безопасности в контексте вступления двух стран в Североатлантический альянс.