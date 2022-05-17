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Депутаты Екатеринбурга обратились в прокуратуру из-за слов Соловьева

По словам председателя гордумы, с просьбой выяснить, насколько высказывания Соловьева «выглядят по закону», к депутатам обратились ветераны и общественники. После этого городской парламент составил обращение в прокуратуру
Здание, в котором располагается Екатеринбургская городская дума
Здание, в котором располагается Екатеринбургская городская дума (Фото: egd.ru)

Гордума Екатеринбурга направила обращение в городскую прокуратуру с просьбой проверить слова ведущего Владимира Соловьева о городе. Об этом сообщил РБК спикер городского парламента Игорь Володин.

«Ветераны, общественники обратились к нам в городскую думу для того, чтобы определить, насколько это все выглядит по закону, и дать правовую оценку. Поэтому я все это, все жалобы отправил в прокуратуру города. Дума правовую оценку не дает. Буквально недавно [отправили обращение в прокуратуру]», — сообщил Володин.

РБК обратился за комментарием к Соловьеву и направил запрос в прокуратуру Свердловской области.

Ранее депутаты гордумы рассказали, что обратились в ВГТРК с просьбой «оценить действия телеведущего Владимира Соловьева, организовавшего публичную полемику с уральцами, в том числе с губернатором региона Евгением Куйвашевым и сенатором Эдуардом Росселем». Парламентарии сочли, что высказывания ведущего бросают тень на регион, а его «неуместная полемика» с уральцами ведет к разобщению общества.

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Владимир Соловьев

 

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В конце апреля Соловьев в эфире своей программы назвал Екатеринбург центром «мерзотной либероты». На эти слова ему ответил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, посоветовав «следить за языком». Соловьев прокомментировал его реакцию в эфире своей программы, заявив: «Ты мне стрелку что ли забиваешь, губернатор?»

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На высказывание ведущего о городе также отреагировали мэр Алексей Орлов, сенатор от региона Эдуард Россель и глава екатеринбургского театра, певец Александр Новиков. Россель позднее выступил за внесение поправок в закон о СМИ, «запрещающих использование СМИ в целях субъективной внесудебной оценки действий граждан». Он пояснил, что «хамить нельзя» и журналисты должны нести культуру в общество.

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Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Юлия Выродова Юлия Выродова
Владимир Соловьев телеведущий прокуратура Екатеринбург
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