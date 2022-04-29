Россель предложил запретить журналистам хамить после слов Соловьева

Речь идет о конфликте Соловьева со свердловскими политиками, причиной которого стали слова ведущего про «центр мерзотной либероты» в Екатеринбурге. Россель заявил, что журналисты «должны нести культуру, а не хамить»

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Сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель выступил за внесение поправок в закон о СМИ, запрещающих их использование для «субъективной внесудебной оценки действий граждан» на время проведения спецоперации на Украине. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Считаю важным на время проведения специальной военной операции подготовить и внести соответствующие поправки в пункт 4 закона «О средствах массовой информации», запрещающие использование СМИ в целях субъективной внесудебной оценки действий граждан, а также содержащих публичные призывы к субъективной внесудебной оценке их действий третьими лицами, ведущие к расколу в обществе», — заявил Россель.

В разговоре с РБК сенатор уточнил, что выступит с инициативой на заседании Совфеда, после чего к разработке закона подключат журналистов, юристов и экономистов.

«В Telegram я смысл изложил, там прямо сказано, для чего эта поправка нужна. Хамить нельзя, журналисты должны нести культуру в обществе, а не хамить», — заявил РБК Россель.

Конфликт между ведущим Владимиром Соловьевым и представителями власти Свердловской области начался из-за его высказывания на программе «Полный контакт». Тогда ведущий, общаясь с полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым, заявил, что в Екатеринбурге сложился «центр мерзотной либероты». На его слова в видеообращении ответил губернатор региона Евгений Куйвашев. Он предложил ведущему «следить за своим языком» и выразил надежду, что тот произнес их необдуманно и сгоряча.

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Вскоре Соловьев в свою очередь ответил губернатору, что его слова были обдуманными, и осудил главу региона, что тот не связался с ним лично. «Ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? <…> Это что сейчас было — «следить за языком»? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор?» — сказал Соловьев.

Россель после слов Соловьева о «мерзотной либероте» тоже предлагал ему исправиться, отметив, что своими словами ведущий оскорбил уральцев. После этого в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» ведущий предложил ему «прийти в чувство». «Россель обиделся и стал мне лекции читать», — сказал Соловьев.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выразил удивление из-за «эпитетов» Соловьева и заявил, что тот ничего не знает о городе.