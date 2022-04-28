Свердловский губернатор посоветовал Соловьеву «следить за языком»

Куйвашев посоветовал Соловьеву «следить за языком» после слов о «мерзотной либероте»

Губернатор допустил, что Соловьев назвал столицу региона «центром мерзотной либероты» необдуманно и сгоряча. Однако число его слушателей и зрителей в регионе «значительно уменьшилось», считает он

Евгений Куйвашев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал ведущему Владимиру Соловьеву «следить за своим языком» после того, как тот назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Об этом глава региона сказал в видеообращении во «ВКонтакте».

«Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас. Потому как число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний значительно уменьшилось», — сказал Куйвашев.

По его словам, горожане будут «очень ждать» журналиста на лекции, чтобы высказать свою позицию. Он выразил надежду, что ведущий произнес свои слова о екатеринбуржцах необдуманно и сгоряча.

«На Урале — напомню, это опорный край державы — очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Я вам желаю следить за своим языком», — заключил губернатор.

О Екатеринбурге Соловьев высказался в своей программе «Полный контакт» накануне, гостем был полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей», — заявил ведущий. По его мнению, у некоторых людей в головах «такой мусор, что прям чистить и чистить».

После этого Соловьев также напомнил о студентках Уральской архитектурной академии, которые выступили против баннера с буквой Z на здании.