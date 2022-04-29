Кремль не захотел вмешиваться в конфликт Соловьева и Куйвашева

По словам Пескова, Кремль «не хотел бы иметь какое-то отношение» к конфликту Соловьева и Куйвашева. Ранее телеведущий заявил о «центре мерзотной либероты» в Екатеринбурге, после чего губернатор посоветовал ему «следить за языком»

Владимир Соловьев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В Кремле не следили за конфликтом между телеведущим Владимиром Соловьевым и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, мы не следили, и, честно говоря, никак не хотели бы иметь какое-то к этому отношение или как-то это комментировать», — заявил он.

Конфликт между Соловьевым и свердловскими властями начался из-за его высказывания в программе «Полный контакт». Во время разговора с полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым ведущий заявил, что в Екатеринбурге сложился «центр мерзотной политоты».

После этого заявления Куйвашев записал видеообращение, в котором посоветовал Соловьеву «следить за своим языком» и выразил надежду, что тот высказался сгоряча и необдуманно. Телеведущий же затем обрушился с критикой на губернатора, заявив, что если у того есть к нему вопросы, он мог бы позвонить лично и задать их. «Ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? <…> Это что сейчас было — «следить за языком»? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор?» — сказал Соловьев.

На фоне этого конфликта сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель предложил запретить журналистам хамить, выступив за внесение соответствующих поправок в законодательство. «Хамить нельзя, журналисты должны нести культуру в обществе, а не хамить», — отметил он.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, в свою очередь, выступил в защиту города, отметив, что тот жил и живет «ради безопасности и процветания своей страны: не отходя от станков, создает оружие, отправляет на фронт своих сыновей». «Считаю, что делать выводы о городе с населением 1,5 млн человек, основываясь на единичных высказываниях, абсолютно неправильно и некорректно», — добавил он.