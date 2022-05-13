Депутаты свердловского заксобрания пожаловались на Владимира Соловьева

Региональные парламентарии обратились в сязи с «недопустимыми» заявлениями Владимира Соловьева в ВГТРК, на каналах которой выходят программы тележурналиста. Письмо депутатов касается высказываний ведущего о Екатеринбурге

Владимир Соловьев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области заявили о «недопустимости полемики» телеведущего Владимира Соловьева и обратились в связи с этим в вещательную компанию ВГТРК, на каналах которой выходят его программы. Об этом РБК заявили три депутата заксобрания, первым об обращении парламентариев сообщило издание «Коммерсантъ».

«Да, такое обращение ушло. Я, конечно, подписал письмо. Оно очень конструктивно, не носит характера жалобы или претензии. В письме мы считаем, что такая полемика со стороны журналиста недопустима», — сказал РБК депутат от фракции «Единая Россия» Вячеслав Вегнер.

Как сообщил РБК депутат Михаил Зубарев («Единая Россия»), письмо было составлено и отправлено на прошлой неделе. «Суть письма — поставить точку в дискуссии популярного ведущего ВГТРК с жителями города Екатеринбурга», — сказал он.

Другой депутат, попросивший не называть его имени, также подтвердил РБК, что его коллеги обратились к руководству ВГТРК в связи с высказыванием Владимира Соловьева.

По данным «Коммерсанта», обращение было направлено в адрес гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, в нем содержится просьба «оценить действия телеведущего Владимира Соловьева, организовавшего публичную полемику с уральцами, в том числе с губернатором региона Евгением Куйвашевым и сенатором Эдуардом Росселем».

Депутаты, пишет издание, также отмечают, что «на Среднем Урале проживает множество достойных людей, которые работают во благо своих земляков и всей России», а также то, что область «всегда поддерживала и поддерживает президента Владимира Путина, о чем говорит и число участников масштабных патриотических мероприятий».

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«Парламентарии полагают, что высказывания телеведущего Владимира Соловьева бросают тень на регион, а неуместная полемика, которую журналист ведет с уральцами, приводит только к разобщению общества», — пишет «Коммерсантъ».

Издание при этом отмечает, что председатель заксобрания Людмила Бабушкина («Единая Россия»), участвовавшая в написании письма, запретила делиться его содержанием с журналистами.

Конфликт между Соловьевым и свердловскими властями начался из-за его высказывания в программе «Полный контакт». Во время разговора с полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым ведущий заявил, что в Екатеринбурге сложился «центр мерзотной либероты». После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев записал видеообращение, в котором посоветовал Соловьеву «следить за своим языком» и выразил надежду, что тот высказался сгоряча и необдуманно. Телеведущий в ответ обрушился с критикой на губернатора, заявив, что если у того есть к нему вопросы, он мог бы позвонить лично и задать их. «Ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? <…> Это что сейчас было — «следить за языком»? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор?» — сказал Соловьев.

В конфликт вмешался руководитель Уральского государственного театра эстрады, певец Александр Новиков. Он также записал видеообращение, в котором попросил Соловьева следить за словами, как посоветовал Куйвашев. «А ты перешел на оскорбления и начал с чего-то блатовать. <...> Губернатор по понятиям, губернатор на понтах. Ты-то с чего заблатовал? Ты ведущий, которого смотрит вся страна, и обязан поэтому, представляя мнение правительства, мнение Кремля, особенно следить за своим языком», — сказал певец.

Экс-губернатор Свердловской области и сенатор от региона Эдуард Россель предложил запретить журналистам хамить, выступив за внесение соответствующих поправок в законодательство. «Хамить нельзя, журналисты должны нести культуру в обществе, а не хамить», — отметил он.

Защитил город и мэр Алексей Орлов. Он заявил, что тот жил и живет «ради безопасности и процветания своей страны: не отходя от станков, создает оружие, отправляет на фронт своих сыновей».

В Кремле заявили, что не следили за этим конфликтом. «Честно говоря, никак не хотели бы иметь какое-то к этому отношение или как-то это комментировать», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.