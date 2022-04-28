Мэр Екатеринбурга заявил, что Соловьев «ничего не знает» о городе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 75,92 (-0,74) Инвестиции, 11:47
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 72,88 (+0,17) Инвестиции, 11:47
Кого и как будут наказывать за исполнение западных санкций Pro, 17:07
ЕР предложила ввести квоту в вузах для детей погибших ветеранов Политика, 17:02
Из-за пожаров в Курганской области эвакуировали более 500 человек Общество, 17:01
Токен STEPN подорожал на 20% и обновил исторический максимум Крипто, 16:58
OMV опровергла сообщение о планах открыть счет для оплаты газа в рублях Экономика, 16:58
Бум спроса: где без Booking и Airbnb бронировать жилье на майские Недвижимость, 16:53
Мэр Екатеринбурга заявил, что Соловьев «ничего не знает» о городе Политика, 16:49
Профсоюз предупредил о риске увольнения 50 пилотов Superjet Бизнес, 16:44
В Хорватии потребовали извинений от газеты за оскорбления игрока «Зенита» Спорт, 16:37
Польза или вред: как научиться правильному питанию Партнерский проект, 16:36
Владелец Reserved и Cropp продаст бизнес в России Бизнес, 16:35
Чемпионка выступила против участия в Олимпиадах без флага и гимна России Спорт, 16:32
Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине Политика, 16:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:29
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

Мэр Екатеринбурга заявил, что Соловьев «ничего не знает» о городе

Мэр Орлов выступил в защиту екатеринбуржцев, заявив, что удивлен «эпитетами», которыми город «наградил» телеведущий Соловьев. Ранее тот назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты»
Алексей Орлов
Алексей Орлов (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Создается впечатление, что телеведущий Владимир Соловьев, назвавший Екатеринбург «центром мерзотной либероты», ничего не знает о его жителях, написал мэр города Алексей Орлов на странице во «ВКонтакте».

«Очень удивлен теми эпитетами, которыми недавно «наградил» наш Екатеринбург телеведущий Владимир Соловьев. Такое впечатление, что он ничего не знает о наших горожанах», — отметил он.

По словам Орлова, все три столетия своей истории Екатеринбург живет «ради безопасности и процветания своей страны: не отходя от станков, создает оружие, отправляет на фронт своих сыновей».

«И это не какая-то безвозвратно ушедшая история. 80 лет назад свердловские дети собирали деньги на постройку танков, помогали обустроиться эвакуированным. А в наши дни в Екатеринбурге горожане и меценаты потратили сотни миллионов рублей на помощь медикам в борьбе с пандемией», — написал он.

Свердловский губернатор посоветовал Соловьеву «следить за языком»
Политика

Также на Урале, как и в прошлом, производят оружие, которое является «одним из решающих аргументов России на поле боя», в частности в Екатеринбурге выпускают ракету «Калибр», отметил мэр.

«Поэтому хочу выступить в защиту екатеринбуржцев. Считаю, что делать выводы о городе с населением 1,5 млн человек, основываясь на единичных высказываниях, абсолютно неправильно и некорректно», — заключил Орлов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Федор Овчинников, основатель &laquo;Додо Пиццы&raquo; Как пережить кризис: советы Игоря Рыбакова, Федора Овчинникова и других
Статьи
Pro
Фото: Barthelemy de Mazenod / Unsplash 8 минут за кофе — долго: как вычислить лучшее место для торговой точки
Статьи
Pro
Айти не найти: что ударит по рынку труда сильнее отъезда программистов
Статьи
Pro
Может ли российская «дочка» ослушаться «материнского» запрета на работу
Статьи
Pro
Три шага, как вывести компанию из кризиса
Статьи
Pro
Фото: Astemir Almov / Unsplash Замерли перед прыжком: когда освободятся лучшие офисы Москвы
Статьи
Pro
Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock В кризис так нельзя: пять способов пустить продажи под откос
Статьи

Так мэр отреагировал на ряд высказываний Соловьева о Екатеринбурге, которые он сделал накануне в своей программе «Полный контакт», гостем был полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей. <...> Такой мусор иногда в головах у некоторых людей, что прям чистить и чистить», — заявил Соловьев.

Ранее на слова телеведущего также отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он записал видеообращение, в котором выразил надежду, что Соловьев произнес свои слова необдуманно и сгоряча. «На Урале — напомню, это опорный край державы — очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Я вам желаю следить за своим языком», — отметил глава региона.

Соловьев же затем обрушился с критикой на Куйвашева, заявив, что если у губернатора есть к нему вопросы, он мог бы позвонить лично и задать их. «Ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? <…> Это что сейчас было — «следить за языком»? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор?» — сказал Соловьев. Ведущий также назвал свои слова обдуманными.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Владимир Соловьев Екатеринбург Алексей Орлов Евгений Куйвашев Свердловская область
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Суд арестовал двоих подозреваемых в подготовке убийства Соловьева
Общество
Бассейн на вилле Соловьева в Италии залили красной краской
Политика
Бастрыкин поручил завести дело после заочного ареста Соловьева на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter