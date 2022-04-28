Мэр Екатеринбурга заявил, что Соловьев «ничего не знает» о городе
Создается впечатление, что телеведущий Владимир Соловьев, назвавший Екатеринбург «центром мерзотной либероты», ничего не знает о его жителях, написал мэр города Алексей Орлов на странице во «ВКонтакте».
«Очень удивлен теми эпитетами, которыми недавно «наградил» наш Екатеринбург телеведущий Владимир Соловьев. Такое впечатление, что он ничего не знает о наших горожанах», — отметил он.
По словам Орлова, все три столетия своей истории Екатеринбург живет «ради безопасности и процветания своей страны: не отходя от станков, создает оружие, отправляет на фронт своих сыновей».
«И это не какая-то безвозвратно ушедшая история. 80 лет назад свердловские дети собирали деньги на постройку танков, помогали обустроиться эвакуированным. А в наши дни в Екатеринбурге горожане и меценаты потратили сотни миллионов рублей на помощь медикам в борьбе с пандемией», — написал он.
Также на Урале, как и в прошлом, производят оружие, которое является «одним из решающих аргументов России на поле боя», в частности в Екатеринбурге выпускают ракету «Калибр», отметил мэр.
«Поэтому хочу выступить в защиту екатеринбуржцев. Считаю, что делать выводы о городе с населением 1,5 млн человек, основываясь на единичных высказываниях, абсолютно неправильно и некорректно», — заключил Орлов.
Так мэр отреагировал на ряд высказываний Соловьева о Екатеринбурге, которые он сделал накануне в своей программе «Полный контакт», гостем был полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей. <...> Такой мусор иногда в головах у некоторых людей, что прям чистить и чистить», — заявил Соловьев.
Ранее на слова телеведущего также отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он записал видеообращение, в котором выразил надежду, что Соловьев произнес свои слова необдуманно и сгоряча. «На Урале — напомню, это опорный край державы — очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Я вам желаю следить за своим языком», — отметил глава региона.
Соловьев же затем обрушился с критикой на Куйвашева, заявив, что если у губернатора есть к нему вопросы, он мог бы позвонить лично и задать их. «Ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? <…> Это что сейчас было — «следить за языком»? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор?» — сказал Соловьев. Ведущий также назвал свои слова обдуманными.