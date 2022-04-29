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Общество ,  
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Шансонье Новиков раскритиковал Соловьева за слова о Екатеринбурге

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Телеведущему Владимиру Соловьеву, назвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты», нужно следить за своими словами, как ему посоветовал губернатор региона Евгений Куйвашев, заявил руководитель екатеринбургского театра, певец Александр Новиков в обращении к журналисту, которое он разместил на своей странице во «Вконтакте».

«Касаемо замечания губернатора Евгения Куйвашева: он совершенно корректно, насколько позволяет ему его должность, посоветовал тебе, Владимир [Соловьев], следить за языком. А ты перешел на оскорбления и начал с чего-то блатовать. <...> Губернатор по понятиям, губернатор на понтах. Ты-то с чего заблатовал? Ты ведущий, которого смотрит вся страна, и обязан поэтому, представляя мнение правительства, мнение Кремля, особенно следить за своим языком», — сказал певец.

Новиков является художественным руководителем Уральского государственного театра эстрады. Он отметил, что сам живет в городе более 50 лет и считает, что Екатеринбург не является «центром мерзоты-либероты».

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27 апреля Соловьев в своей программе «Полный контакт», гостем которой был полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, заявил, что «в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей, <...> начиная от [соратника Навального Леонида] Волкова (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов) и заканчивая неонацистами».

На слова телеведущего отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он записал видеообращение, в котором выразил надежду, что Соловьев произнес свои слова необдуманно и сгоряча, и пожелал журналисту «следить за своим языком».

Соловьев же в ответ обрушился с критикой на Куйвашева, заявив, что если у губернатора есть к нему вопросы, он мог бы позвонить лично и задать их. «Ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? <…> Это что сейчас было — «следить за языком»? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор?» — сказал Соловьев. Ведущий также назвал свои слова обдуманными.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следили за конфликтом Соловьева с Куйвашевым и, «честно говоря, никак не хотели бы иметь какое-то к этому отношение или как-то комментировать».

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