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Турецкие СМИ сообщили о визите Путина в ближайшие дни

Путин может приехать в Турцию после визита делегации во главе с вице-премьером Александром Новаком, сообщили турецкие СМИ. Кремль опроверг подготовку поездки Путина в Анкару
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / AP)

Президент России Владимир Путин может приехать в Турцию с визитом в ближайшие дни, пишут газета Star и Yeni Şafak.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина, которому он позвонил по телефону, в Турцию на деловую встречу на высоком уровне. В связи с этим ожидается визит Путина в Турцию в ближайшие дни», — сказано в публикации.

Встреча может состояться после визита делегации во главе с вице-премьером Александром Новаком. 18 мая в Анкаре представители России обсудят с турецкими коллегами инвестиционные возможности Турции, а также логистику с транспортировкой товаров.

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг планы по визиту Путина в Анкару в ближайшие недели, передает ТАСС.

Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным
Политика

С начала военной операции России на Украине Турция не раз предлагала помощь в переговорах между странами. Эрдоган несколько раз разговаривал с Путиным по телефону. 26 апреля он указывал на то, что важно прекратить огонь на Украине и обеспечить эффективную работу гуманитарных коридоров. Эрдоган призывал сохранять «положительный импульс» делегаций на переговорах в Стамбуле 29 марта, а также принять предложение о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В свою очередь, российский президент говорил Эрдогану, что Киев должен взять на себя политическую ответственность за заблокированных на заводе «Азовсталь» украинских военных и «боевиков националистических батальонов», а также приказать им сложить оружие.

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Эрдоган исключил возможность сказать «да» Финляндии и Швеции в НАТО
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Реджеп Тайип Эрдоган

2 мая турецкий президент анонсировал телефонный разговор с Путиным и сказал, что Турция хочет собрать президентов России и Украины в Стамбуле или Анкаре.

Позже вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что Турция согласилась быть посредником в переговорах по эвакуации раненых военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын также рассказывал, что Турция предложила эвакуировать раненых украинских солдат по Черному морю в Стамбул, однако Москва не приняла такое предложение. Глава Чечни Рамзан Кадыров, чьи подразделения участвуют в военных действиях на Украине, призывал Эрдогана не спасать «безбожников».

Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что с «Азовстали» в больницу в подконтрольном ДНР Новоазовске отвезли 53 тяжелораненых военных, еще 221 человека отправили в Оленовку, их рассчитывают обменять.

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Теги
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