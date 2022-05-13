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Киев заявил о согласии Анкары участвовать в переговорах по «Азовстали»

Украина заявила о согласии Турции участвовать в переговорах по «Азовстали»
Киев хочет подписать документ, в котором будет прописана процедура эвакуации украинских военных с «Азовстали», заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук
Вид на завод &laquo;Азовсталь&raquo;
Вид на завод «Азовсталь» (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Турция согласилась быть посредником в переговорах по эвакуации подконтрольных Киеву сил с «Азовстали» в Мариуполе, сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Ее слова приводит в Facebook (им владеет компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Она уточнила, что сегодня в России пройдет встреча с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) для согласования первого этапа эвакуации украинских военных с завода. Он будет включать вывод с «Азовстали» тяжелораненых. Верещук добавила, что Киев хочет подписать отдельный документ о том, как именно будет проходить эвакуация.

Она утверждает, что на территории завода сейчас находятся не только бойцы нацбатальона «Азов» (признан в России экстремистским и запрещен), но и солдаты и офицеры СБУ, национальной полиции и пограничники.

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5 мая на мариупольском предприятии «Азовсталь» началась операция ООН и Красного Креста по эвакуации мирных жителей. Это стало возможно после переговоров главы ООН Антониу Гуттериша с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в конце апреля.

6 мая в ООН и Донецкой народной республике сообщили, что за первые сутки операции с «Азовстали» вывели 150 гражданских лиц. 7 мая Киев сообщил, что предприятие покинули все женщины, дети и пожилые люди. Позже в тот же день в Минобороны рассказали о спасении 51 человека, в том числе 11 детей.

10 мая украинский вице-премьер Ирина Верещук сообщила АFP, что на заводе остаются около тысячи украинских военных, в том числе «сотни» раненых. 11 мая она заявила, что Киев предложил Москве обменять их на российских пленных. Никаких договоренностей нет, переговоры по этому вопросу продолжаются, подчеркивала она.

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МИД России заявлял, что Киев добивается эвакуации военнослужащих с «Азовстали», чтобы скрыть наличие среди украинских военных наемников. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, на предприятии находятся «персонажи, которые подтвердят наличие и наемников, может, и действующих офицеров западных армий на стороне украинских радикалов».

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Теги
Кирилл Соколов, Мария Лисицына Мария Лисицына
Азовсталь эвакуация Турция Военная операция на Украине Ирина Верещук
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