Кадыров призвал Эрдогана не спасать «безбожников» с «Азовстали»

Бойцы «Азова» насмехались над исламом и оскорбляли его ценности, а потому предложение Анкары по их эвакуации из Мариуполя остро воспринимается мусульманами, сказал Кадыров. Турция предлагает вывезти их по Черному морю в Стамбул

Завод «Азовсталь» в Мариуполе (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Мусульмане России остро восприняли предложение Турции помочь эвакуировать украинских военных с мариупольского комбината «Азовсталь», поскольку там находятся «ярые противники и очернители ислама» из «Азова» (признан в России экстремистским. — РБК). Об этом заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров в обращении к турецкому президенту Реджепу Эрдогану.

«Азовцы — убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии. Не дайте себя обмануть преступникам», — призвал Кадыров.

Он утверждает, что военные «Азова» известны на Украине и в других странам из-за своих высказываний, которые оскорбляют ценности ислама и высмеивают эту религию «в целом». Кадыров добавил, что военнослужащие батальона не позволяют мирным жителям покинуть подземные помещения комбината в Мариуполе и используют их в качестве «живого щита».

О соответствующем предложении в Анкаре рассказали 14 мая, отметив, что инициатива эвакуации военных с «Азовстали» уже обсуждалась с украинским лидером Владимиром Зеленским около двух недель назад. План эвакуации предполагает перевозку раненых солдат по суше из Мариуполя в Бердянск, после чего их по Черному морю доставят в Стамбул.



«Если это можно реализовать таким образом, мы будем рады это сделать. Мы готовы. Наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию», — подчеркнул представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

Бои близ Мариуполя начались с самого начала российской военной операции 24 февраля, в конце марта начался штурм города. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил 21 апреля президенту о взятии города. Владимир Путин тогда же поручил отменить штурм комбината «Азовсталь», где остались подконтрольные Киеву силы. Вместо этого, приказал Путин, следует блокировать промзону «так, чтобы муха не пролетела» добавив, что «не нужно лезть в эти катакомбы».

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На территории «Азовстали» находятся не только бойцы «Азова», но и солдаты и офицеры подразделений СБУ, национальной полиции и пограничники, сообщали в Киеве. Турция согласилась стать посредником в переговорах по эвакуации украинских сил с комбината в Мариуполе, добавила вице-премьер страны Ирина Верещук. Она уточняла, что всего на «Азовстали» более тысячи украинских военных, из них сотни раненых, есть нуждающиеся в срочной эвакуации.