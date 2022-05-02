Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе, сообщил он, передает CNN Turk.

«Наше желание — собрать президентов России и Украины в Стамбуле или Анкаре. Местом, где будут приняты решения относительно востока Украины, станет Турция. Это произойдет в Стамбуле или Анкаре», — сказал он.

По словам Эрдогана, Путин «очень чувствительно» относится к украинскому вопросу.

За все время военной операции России на Украине Турция не раз предлагала помощь в урегулировании конфликта. 29 марта в Стамбуле прошли очные переговоры российской и украинской делегации, где Киев предложил новую схему гарантий безопасности взамен на нейтральный статус Украины. По идее украинской стороны, ее безопасность должны обеспечить страны из числа постоянных членов Совета безопасности ООН, включая Россию и Турцию.

Путин назвал эти переговоры «прорывом» в обсуждении, так как Киев не стал требовать связи гарантий безопасности с понятием международно признанных границ, то есть «вынес за скобки» вопросы Крыма, Севастополя и республик Донбасса.

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26 апреля Путин и Эрдоган поговорили по телефону. Турецкий лидер указал российскому президенту, что важно прекратить огонь на Украине и обеспечить эффективную работу гуманитарных коридоров. Он также призвал Путина сохранять «положительный импульс» делегаций на последних переговорах в Стамбуле и принять предложение о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. О личных переговорах украинский президент просил еще за несколько месяцев до начала военных действий и неоднократно во время них.

На тех же переговорах Путин заявил Эрдогану, что Киев должен «взять на себя политическую ответственность» за заблокированных на заводе «Азовсталь» украинских военных и «боевиков националистических батальонов», а также приказать им сложить оружие.

После того, как с Путиным и Зеленским встретился генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, Эрдоган подчеркнул, что Турция ждет скорейшего восстановления мира и может быть посредником. Президент также заявил о готовности оказать поддержку Контактной группе по вопросам эвакуации мирных жителей с территории боевых действий под руководством ООН.

Кремль не раз заявлял, что не отказывается от встречи Путина и Зеленского, однако она может пройти только при условии конкретных договоренностей между делегациями. 22 апреля Путин повторил это условие после призыва провести переговоры от главы Европейского совета Шарля Мишеля. В Кремле сказали, что украинская сторона «проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».

