Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Тиньков заявил, что его заставили продать банк Бизнес, 09:31
Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным Политика, 09:28
Володин назвал военными преступниками тех, кто поставляет оружие Украине Политика, 09:22
Как открыть счет в иностранном банке в 2022 году. Инструкция Инвестиции, 09:00
Почему научные исследования вредят льдам Антарктики Зеленая экономика, 09:00
Бизнес попросил Госдуму убрать запрет из 1990-х на фирмы-матрешки‎ Экономика, 09:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:58
Как решить проблему безответственного выгула животных ДНК-анализом Партнерский проект, 08:38
Первая леди США посетит Румынию и Словакию Политика, 08:38
В Гаити группа вооруженных людей похитила доминиканского дипломата Политика, 08:14
Полиция начала задерживать оппозиционеров, перекрывающих улицы в Ереване Политика, 08:02
Более 60% работодателей продолжили учет привитых от COVID сотрудников Общество, 08:00
Зеленский назвал несправедливым прием Турцией российских туристов Политика, 07:47
Восемь человек погибли при пожаре в университетском кампусе на Филиппинах Общество, 07:41
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе, сообщил он, передает CNN Turk.

«Наше желание — собрать президентов России и Украины в Стамбуле или Анкаре. Местом, где будут приняты решения относительно востока Украины, станет Турция. Это произойдет в Стамбуле или Анкаре», — сказал он.

По словам Эрдогана, Путин «очень чувствительно» относится к украинскому вопросу.

В МИД Турции заявили о готовности Болсонару приехать в Москву с Эрдоганом
Политика
Жаир Болсонару

За все время военной операции России на Украине Турция не раз предлагала помощь в урегулировании конфликта. 29 марта в Стамбуле прошли очные переговоры российской и украинской делегации, где Киев предложил новую схему гарантий безопасности взамен на нейтральный статус Украины. По идее украинской стороны, ее безопасность должны обеспечить страны из числа постоянных членов Совета безопасности ООН, включая Россию и Турцию.

Путин назвал эти переговоры «прорывом» в обсуждении, так как Киев не стал требовать связи гарантий безопасности с понятием международно признанных границ, то есть «вынес за скобки» вопросы Крыма, Севастополя и республик Донбасса.

Эрдоган призвал Россию и Украину действовать «со здравым смыслом»
Политика
Антониу Гутерриш и&nbsp;Реджеп Тайип Эрдоган

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Bruno Vincent / Getty Images Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей
Статьи
Pro
Фото: Gina Smith / Unsplash Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами
Статьи
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован
Инструкции
Pro
Кризис в квадрате: чем рецессия 2022 года отличается от всех других
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция бьет рекорды: что будет с акциями и недвижимостью
Статьи
Pro
Фото: Barthelemy de Mazenod / Unsplash 8 минут за кофе — долго: как вычислить лучшее место для торговой точки
Статьи
Pro
Фото: Yuri Kochetkov / ТАСС Стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля и чем оно может обернуться
Статьи
Pro
Фото: Ezra Acayan / Getty Images В вакансии нет зарплаты: как на собеседовании претендовать на максимум
Инструкции

26 апреля Путин и Эрдоган поговорили по телефону. Турецкий лидер указал российскому президенту, что важно прекратить огонь на Украине и обеспечить эффективную работу гуманитарных коридоров. Он также призвал Путина сохранять «положительный импульс» делегаций на последних переговорах в Стамбуле и принять предложение о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. О личных переговорах украинский президент просил еще за несколько месяцев до начала военных действий и неоднократно во время них.

На тех же переговорах Путин заявил Эрдогану, что Киев должен «взять на себя политическую ответственность» за заблокированных на заводе «Азовсталь» украинских военных и «боевиков националистических батальонов», а также приказать им сложить оружие.

После того, как с Путиным и Зеленским встретился генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, Эрдоган подчеркнул, что Турция ждет скорейшего восстановления мира и может быть посредником. Президент также заявил о готовности оказать поддержку Контактной группе по вопросам эвакуации мирных жителей с территории боевых действий под руководством ООН.

Зеленский назвал несправедливым прием Турцией российских туристов
Политика

Кремль не раз заявлял, что не отказывается от встречи Путина и Зеленского, однако она может пройти только при условии конкретных договоренностей между делегациями. 22 апреля Путин повторил это условие после призыва провести переговоры от главы Европейского совета Шарля Мишеля. В Кремле сказали, что украинская сторона «проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».

Материалы к статье
Теги
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин переговоры Украина
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Эрдоган выразил надежду на скорое достижение мира на Украине
Политика
Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским
Политика
Эрдоган заявил Путину о планах «продлить эффект» переговоров в Стамбуле
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter