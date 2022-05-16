Три страны пообещали помощь Финляндии и Швеции в случае нападения на них

Если Финляндия и Швеция подвергнутся нападению на своей территории до вступления в НАТО, Исландия, Норвегия и Дания помогут им «всеми необходимыми средствами»

Фото: Jonas Gratzer / Getty Images

Норвегия, Дания и Исландия заявили, что окажут помощь Финляндии и Швеции, если они станут объектами агрессии до вступления в НАТО. Совместное заявление размещено на сайте правительства Норвегии.

«Безопасность Финляндии и Швеции важна для нашей безопасности. Вместе с Данией и Исландией Норвегия готова оказать помощь своим скандинавским соседям всеми необходимыми средствами, если они станут жертвами агрессии на своей территории до получения членства в НАТО», — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Он назвал происходящее «переломным моментом» в сотрудничестве североевропейских стран. По словам Стёре, гарантии безопасности, которые дают Норвегия, Дания и Исландия, имеют «четкий сигнал». «Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить быстрый процесс присоединения [Финляндии и Швеции к альянсу]. Я надеюсь, что Норвегия сможет очень быстро ратифицировать протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО», — добавил премьер.

Он подчеркнул, что обе страны имеют право продолжать процесс вступления в альянс «без каких-либо попыток вмешательства извне». Североевропейский регион не представляет ни для кого угрозы и будет стремиться жить в мире со своими соседями, отметил Стёре.

В воскресенье Швеция и Финляндия официально объявили о своем решении вступить в НАТО. В Хельсинки утверждали, что членство в альянсе укрепит безопасность страны и вступление Финляндии сделает НАТО сильнее. В Стокгольме, в свою очередь, говорили, что нейтралитет «сослужил хорошую службу» государству, однако в будущем такая политика не будет полезной. Там опасаются, что окажутся в уязвимом положении, если останутся вне альянса.

Россия заявляет, что членство Швеции и Финляндии в блоке и, как следствие, его расширение может создать угрозу безопасности региона. Замглавы МИДа Сергей Рябков утверждал, что общий уровень военной напряженности в этом случае возрастет, а предсказуемости станет меньше. «Никаких иллюзий о том, что мы будем с этим просто мириться, у них быть не должно, так же как и в Брюсселе, Вашингтоне и других натовских столицах», — подчеркивал он.

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Президент Владимир Путин назвал решение Финляндии о членстве в НАТО ошибкой, заявив, что никаких угроз безопасности страны не существует. «Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства», — предупредил он.